Генерал… мороз: путін нарешті знайшов вправного воєначальника

Цієї зими в Європі загинуть десятки тисяч людей. Якщо вона буде жорсткою, то за війну можуть заплатити життям 300 000 європейців, і це не беручи до уваги Україну. За оцінками тижневика The Economist, це може бути додаткова кількість смертей, пов'язаних з високими витратами на опалення. Експерти видання створили статистичну модель з урахуванням кореляцій, які спостерігалися в попередні роки між температурою, витратами на опалення та кількістю смертей взимку. За їхніми оцінками, оскільки витрати на опалення в Європі зараз в середньому у два з половиною рази вищі, ніж вони були з початку століття до 2020 року, від 30 000 до 300 000 і навіть більше людей помруть передчасно, залежно від того, чи буде зима дуже м'якою, чи надзвичайно холодною.

«Очікується, що ця проблема торкнеться в основному півдня континенту, а також Великобританії. Польща, разом зі скандинавськими та балтійськими країнами, а також Словаччиною та Чехією, має низьку кореляцію між зниженням температури та збільшенням кількості смертей. Інша ситуація в таких країнах, як Португалія, Італія та Кіпр. Там статистика попередніх років показує, що з приходом холодів смертність зростає набагато більше, ніж в середньому по Європі. Цей очевидний парадокс можна легко пояснити. Будівельні стандарти півдня означають, що квартири та будинки набагато гірше ізольовані й оснащені слабшими радіаторами, що призводить до більш тривалих періодів холоду, які становлять небезпеку для мешканців».

Як пише тижневик у своєму звіті, середні багаторічні показники чітко показують, що саме в період з грудня по лютий гине в середньому на 21% більше людей, ніж у період з червня по серпень. Це насамперед є наслідком посилення загрози з боку вірусів. The Economist зазначає, що якщо зима видасться холодною, то кількість жертв конфлікту росії з Європою та «відступу» від російських ресурсів може бути навіть більшою, ніж загиблих на українському фронті. Тижневик пише про ці втрати в рамках теми номера: «Криза позиції, відрізаної від „російського тепла“ в Європі». Статисти видання не публікують оцінку можливої кількості жертв тактики росії щодо знеструмлення самої України.

Втім, раніше експерти повідомляли, що російські солдати ризикують «замерзнути до смерті» через загрозу розгортання сибірського антициклону в Україні.

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