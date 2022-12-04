Де дивитися онлайн Франція — Польща: розклад трансляцій та прогноз на матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 4 грудня

У неділю, 4 грудня, відбудуться ще два поєдинки 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, до чвертьфіналу якого вже пробилися збірна Нідерландів та команда Аргентини.

На стадіоні «Ель-Туммама» в Досі чинний чемпіон світу Франція пройде випробування Польщею, яка «видерлася» з групи, не зважаючи на поразку в останньому турі від Ліонеля Мессі та компанії (0:2).

Зазначимо, що поляки ніяк не можуть обіграти французів ось уже 40 років, відколи в 1982-му спочатку перемогли «триколірних» у матчі за третє місце на ЧС (3:2), а незабаром — у товариському матчі (4:0).

Цього разу аналітики букмекерської контори William Hill бачать явним фаворитом майбутнього протистояння підопічних Дідьє Дешама, приймаючи ставки на перемогу Франції в основний час з коефіцієнтом 1,30, на нічию — 5,00, на виграш Левандовські та компанії — 11,00.

У другій зустрічі ігрового дня на стадіоні «Ель-Байт» в Ель-Хаурі путівку до ¼ фіналу розіграють родоначальники футболу англійці, які розгромили в останньому матчі Уельс (3:0), і чинний чемпіон Африки Сенегал, що вирвав путівку до плей-оф у Еквадору (2:1). Раніше команди не зустрічалися між собою.

Контора «Паріматч» бачить беззаперечним фаворитом європейсько-африканської дуелі підопічних Гарета Саутгейта. Ставки на виграш англійців в основний час приймають з коефіцієнтом 1,57, на мирний результат — 3,85, на перемогу чемпіона Африки — 7,90.

Додамо, що переможці зустрічей Франція — Польща та Англія — Сенегал зіграють один з одним у чвертьфіналі,

ЧС-2022. 1/8 фіналу

4 грудня (неділя)

Франція — Польща 17:00 MEGOGO. Футбол", радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Англія — Сенегал 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Нагадаємо, що в інших парах 1/8 фіналу ЧС-2022 зіграють: Японія — Хорватія та Бразилія — Південна Корея (5 грудня); Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що турецького телекоментатора вигнали з роботи просто в перерві матчу ЧС-2022.

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