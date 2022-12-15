Святкова «шуба» з розмарином: такої ви ще не куштували

Світ змінюється. Це стосується й гастрономії. Традиційні страви можна трошечки «оновити» з урахуванням цих змін.

Кулінар та блогер Тарас Кліпін, який пропонував приготувати справжній циганський салат з виноградом та часником, радить приготувати салат «шуба» з розмарином та оливковою олією. А подати його — у склянці. Отож, варто взяти до уваги цей рецепт.

«Готується ця „шуба“ досить просто, -- каже Тарас Кліпін. — Більшість інгредієнтів є зазвичай є у кожного вдома».

«Шуба» з розмарином

Картопля — 100 г

Буряк — 100 г

Морква — 100 г

Яйце — 1 шт.

Розмарин — 10 г

Сіль/Чорний перець

Оливкова олія — 20 мл

Оселедець — 100 г

Цибуля — 30 г Для майонезу: Яєчний жовток — 2 шт.

Гірчиця — 10 г

Сіль/Цукор/Чорний перець

Лимон — 20 г

Часник — 50 г

Олія 200 — мл

Приготування:

Овочі не варимо, а запікаємо (попередньо солимо, додаємо розмарин, часник, перець і оливкову олію). Відправляємо у духовку на годину при 200 градусах.

Готуємо майонез: поєднуємо 2 жовтки, гірчицю, трішки перцю, сіль, цукор, лимон та вичавляюємо запечений часник (який запекли з овочами), все перетираємо та додаємо звичайну олію. Чим більше олії додати, тим густіший буде майонез.

Нарізаємо цибулю, додаємо дрібку солі та цукру, трішки лимону або оцету.

Натираємо на дрібній терці всі запечені овочі та яйце. Філе оселедця також дрібно нарізаємо.

Збираємо салат: оселедець, цибуля, майонез, картопля, морква, буряк (кожен шар змащуємо майонезом) та зверху посипаємо яйцем.

Смачного!

Нагадаємо рецепт салату з карамелізованим гарбузом — найкраще для вечері або легкого перекусу, вважає пан Тарас.

Фото з альбому Тараса Кліпіна

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram