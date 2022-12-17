«Швидкий торт» від Людмили Борщ: готується за час, поки гості сидять за столом
Фудблогерка Людмила Борщ любить готувати для своєї родини пироги, торти, тістечка. Вона віддає перевагу простим й доступним рецептам, на які не потрібно витрачати багато часу. Але попри простоту, її випічка завжди смачна, ніжна та ароматна.
У передріздвяні дні Борщ знову радує передплатників рецептами святкових пирогів.
«Сьогодні готуємо чудові ласощі на свято. Цей рецепт, напевно, найлегший та найшвидший. З таким рецептом впорається будь-хто. Торт такий ніжний, смачний та неймовірно швидкий у приготуванні», — зазначає блогерка.
Продукти:
Борошно 1 ст.(250 мл.) — обсяг склянки
Манна крупа 1 ст.
Цукор 1 ст.
Кефір 1 ст.
Сода 0,5 ч. л.
Ванільний цукор 10 г
Олія вершкове 100 г
Яйця 1 шт.
Какао 3 ст.
Сметана 1,5 ст.
Цукрова пудра 2 ст.
У своєму відео блогерка докладно розповіла, як готується такий тортик.
Раніше оригінальним рецептом святкової випічки поділилася блогерка Лілія Цвіт.63
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram