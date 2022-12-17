«Швидкий торт» від Людмили Борщ: готується за час, поки гості сидять за столом

Фудблогерка Людмила Борщ любить готувати для своєї родини пироги, торти, тістечка. Вона віддає перевагу простим й доступним рецептам, на які не потрібно витрачати багато часу. Але попри простоту, її випічка завжди смачна, ніжна та ароматна.

У передріздвяні дні Борщ знову радує передплатників рецептами святкових пирогів.

«Сьогодні готуємо чудові ласощі на свято. Цей рецепт, напевно, найлегший та найшвидший. З таким рецептом впорається будь-хто. Торт такий ніжний, смачний та неймовірно швидкий у приготуванні», — зазначає блогерка.

Продукти:

Борошно 1 ст.(250 мл.) — обсяг склянки

Манна крупа 1 ст.

Цукор 1 ст.

Кефір 1 ст.

Сода 0,5 ч. л.

Ванільний цукор 10 г

Олія вершкове 100 г

Яйця 1 шт.

Какао 3 ст.



Сметана 1,5 ст.

Цукрова пудра 2 ст. У своєму відео блогерка докладно розповіла, як готується такий тортик.

Раніше оригінальним рецептом святкової випічки поділилася блогерка Лілія Цвіт.

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