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Книга рецептів

Просто і дуже смачно: соковиті котлети із сиром з духовки — до святкового столу

17:04 1 січня 2023
Котлети

Домашні котлетки — така страва, яка смакуватиме й кожного дня, й у святкові дні. Мабуть, у кожної господині є секрети приготування котлет. Їх можна робити, наприклад, з додаванням сметани та картоплі чи взагалі без м'яса.

А на ресурсі yakulinar.com.ua запропнували приготувати котлети з сиром в духовці.

Інгредієнти:

  • 500 г м’ясного фаршу;
  • 1 болгарський перець;
  • 1 цибулина;
  • ½ морквини;
  • 250 г твердого сиру;
  • 2−3 скибочки батона;
  • сіль, перець, зелень на смак.

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Приготування:

  • Подрібнити м'ясо на м'ясорубці.
  • Скибочки батона залити молоком або водою, залишити на хвилин п’ять. Віджати та викласти до фаршу.
  • Овочі подрібнити у блендері, але не до стану пасти, а щоб вони залишалися у крихтах. Аналогічним чином подрібнити сир.
  • Сир, овочі, хліб та фарш змішати в однорідну масу. Додати сіль, перець, трави.
  • Сформувати котлети та викласти їх у змащену олією глибоку форму, додати півсклянки води.
  • Накрити фольгою, поставити у розігріту до 200 градусів духовку та запікати приблизно 40 хвилин.
  • Зняти фольгу та двести котлети до рум’яної скоринки ще близько 10 хвилин.

Раніше рецептом курячих котлеток, які також можна готувати у духовці, поділилася кулінарка Ольга Черкевич.

Фото Pixabay

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