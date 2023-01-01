Просто і дуже смачно: соковиті котлети із сиром з духовки — до святкового столу
Домашні котлетки — така страва, яка смакуватиме й кожного дня, й у святкові дні. Мабуть, у кожної господині є секрети приготування котлет. Їх можна робити, наприклад, з додаванням сметани та картоплі чи взагалі без м'яса.
А на ресурсі yakulinar.com.ua запропнували приготувати котлети з сиром в духовці.
Інгредієнти:
- 500 г м’ясного фаршу;
- 1 болгарський перець;
- 1 цибулина;
- ½ морквини;
- 250 г твердого сиру;
- 2−3 скибочки батона;
- сіль, перець, зелень на смак.
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Приготування:
- Подрібнити м'ясо на м'ясорубці.
- Скибочки батона залити молоком або водою, залишити на хвилин п’ять. Віджати та викласти до фаршу.
- Овочі подрібнити у блендері, але не до стану пасти, а щоб вони залишалися у крихтах. Аналогічним чином подрібнити сир.
- Сир, овочі, хліб та фарш змішати в однорідну масу. Додати сіль, перець, трави.
- Сформувати котлети та викласти їх у змащену олією глибоку форму, додати півсклянки води.
- Накрити фольгою, поставити у розігріту до 200 градусів духовку та запікати приблизно 40 хвилин.
- Зняти фольгу та двести котлети до рум’яної скоринки ще близько 10 хвилин.
Раніше рецептом курячих котлеток, які також можна готувати у духовці, поділилася кулінарка Ольга Черкевич.
Фото Pixabay202
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