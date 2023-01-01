Просто і дуже смачно: соковиті котлети із сиром з духовки — до святкового столу

Домашні котлетки — така страва, яка смакуватиме й кожного дня, й у святкові дні. Мабуть, у кожної господині є секрети приготування котлет. Їх можна робити, наприклад, з додаванням сметани та картоплі чи взагалі без м'яса.

А на ресурсі yakulinar.com.ua запропнували приготувати котлети з сиром в духовці.

Інгредієнти: 500 г м’ясного фаршу;

1 болгарський перець;

1 цибулина;

½ морквини;

250 г твердого сиру;

2−3 скибочки батона;

сіль, перець, зелень на смак.

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Приготування: Подрібнити м'ясо на м'ясорубці.

Скибочки батона залити молоком або водою, залишити на хвилин п’ять. Віджати та викласти до фаршу.

Овочі подрібнити у блендері, але не до стану пасти, а щоб вони залишалися у крихтах. Аналогічним чином подрібнити сир.

Сир, овочі, хліб та фарш змішати в однорідну масу. Додати сіль, перець, трави.

Сформувати котлети та викласти їх у змащену олією глибоку форму, додати півсклянки води.

Накрити фольгою, поставити у розігріту до 200 градусів духовку та запікати приблизно 40 хвилин.

Зняти фольгу та двести котлети до рум’яної скоринки ще близько 10 хвилин.

Раніше рецептом курячих котлеток, які також можна готувати у духовці, поділилася кулінарка Ольга Черкевич.

Фото Pixabay

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