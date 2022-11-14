Пиріг з розряду «лінивців»: готується — простіше не придумаєш

Фудблогерка Людмила Борщ, авторка безлічі салатів, тортів та пирогів, запропонувала простий рецепт смачного домашнього пирога, який дуже просто приготувати.

«Швидкий, домашній пиріг, потрібно скласти все в миску перемішати та в духовку. Готується — простіше не вигадаєш», — пише блогерка.

Вона назвала цю випічку «лінивцем». Продукти для пирога потрібні найдоступніші.

Особливий смак надають горішки. Вони стають піджаристими, завдяки цьому смак випічки виходить особливий й вигляд незвичайний і апетитний.

Така випічка відмінно підійде до чаю, десерту, сніданку та вечері.

Продукти: Борошно 200 г

Кефір 200 г.

Яйця 2 шт.

Цукор 150 г

Рослинна олія 50 мл

Розпушувач 2 ч. л.

Горіхи 50 г

Сіль Весь процес приготування блогерка показала на відео.

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