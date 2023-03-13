Де дивитися онлайн «Реал» — «Ліверпуль»: розклад трансляцій та прогноз на матчі Ліги чемпіонів

У середу, 15 березня, двома матчами в Мадриді та Неаполі завершиться програма матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що в перших поєдинках «Реал» на виїзді розгромив «Ліверпуль», поступаючись по ходу гри у два м'ячі (5:2), а «Наполі» також у гостях обіграв «Айнтрахт» (2:0).

У черговому турі іспанської примери «Реал» обіграв удома «Еспаньйол» — 3:1 (Вінісіус Жуніор, 22, Мілітао, 39, Асенсіо, 90+3 — Хоселу, 8). Підопічні Карло Анчелотті з 56 очками розташовуються на другому місці, відстаючи на дев'ять балів від лідируючої «Барселони» та випереджаючи на 11 балів «Атлетико», що йде третім.

Відеоогляд матчу «Реал» — «Еспаньйол» — 3:1

У свою чергу, «Ліверпуль» сенсаційно програв на виїзді «Борнмуту» — 0:1 (Біллінг, 28; на 69-й хвилині Салах («Ліверпуль») не реалізував пенальті) і з 42 очками посідає шосте місце в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на шість балів, а від лідируючого «Арсеналу» — взагалі на недосяжні 24 очки.

Відеоогляд поєдинку «Борнмут» — «Ліверпуль» — 1:0

Букмекери у майбутньому протистоянні команд віддають невелику перевагу іспанському гранду. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «Реала» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,39, на нічию — 3,80, на виграш «Ліверпуля» — 2,90. А ось у підсумковий успіх та вихід до чвертьфіналу представника Туманного Альбіону аналітики практично не вірять — 16,0 проти 1,03 у «вершкових».

Ще в одному поєдинку ігрового дня «Наполі» прийме на своєму полі поки ще чинного переможця Ліги Європи німецький «Айнтрахт». Букмекери бачать неаполітанців явним фаворитом майбутнього поєдинку. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «Наполі» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,52, на нічию — 4,45, на виграш гостей — 6,90.

У прямій трансляції на території України матчі «Реал» — «Ліверпуль» та «Наполі» — «Айнтрахт» дивіться о 22:00 на медіа-сервісі MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі-відповіді

15 березня (середа)

«Реал» — «Ліверпуль» 22:00 MEGOGO

«Наполі» — «Айнтрахт» 22.00 MEGOGO

Нагадаємо, що чвертьфіналістами Ліги чемпіонів уже стали «Челсі», «Бенфіка», «Баварія» та «Мілан». Ще у двох поєдинках-відповідях 1/8 фіналу зіграють 14 березня «Манчестер Сіті» — «Лейпциг» (перший матч — 1:1) та «Порту» — «Інтер» (0:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ліверпуль» забив 7 м'ячів «Манчестер Юнайтед» у матчі АПЛ.

Фото uefa.com

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