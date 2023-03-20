Коли немає часу «возитися»: яйце в лаваші — простий перекус на швидкуруч
З лавашем можна приготувати чимало смачних та «швидких» страв, наприклад, рулет з сиром. А ще можна на швидкуруч зробити закриту яєшню з сиром.
Як пише «Шуба», таку страву можна готувати не лише з яйцем та сиром, а й з шинкою чи м’ясом з додаванням зелені та улюблених спецій.
Інгредієнти:
- Яйце куряче, велике — 3 шт.;
- Тонкий лаваш — 1 шт.;
- Сир сулугуні — 70 г;
- Масло вершкове 82% - 10 г;
- Сіль — за смаком;
- Чорний перець — за смаком;
- Паприка — за смаком.
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Приготування:
- Розігрійте на пательні вершкове масло.
- Покладіть лист лаваша, розбийте яйця та трохи збовтайте виделкою.
- Сир натріть на тертці, посипте яйця. Посоліть, поперчіть та додайте паприку. Зверху накрийте другим листом лаваша або згорніть лаваш у рулет.
- Підсмажте на маленькому вогні під кришкою протягом 1−2 хвилин, поки не з’явиться золотиста скоринка.
- За бажанням можна посипати гарячий лаваш тертим сиром, подрібненою петрушкою чи зеленою цибулею. Подавайте лаваш з сирним соусом.
Про те, як приготувати шаурму по-домашньому, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay
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