Коли немає часу «возитися»: яйце в лаваші — простий перекус на швидкуруч

З лавашем можна приготувати чимало смачних та «швидких» страв, наприклад, рулет з сиром. А ще можна на швидкуруч зробити закриту яєшню з сиром.

Як пише «Шуба», таку страву можна готувати не лише з яйцем та сиром, а й з шинкою чи м’ясом з додаванням зелені та улюблених спецій.

Інгредієнти: Яйце куряче, велике — 3 шт.;

Тонкий лаваш — 1 шт.;

Сир сулугуні — 70 г;

Масло вершкове 82% - 10 г;

Сіль — за смаком;

Чорний перець — за смаком;

Паприка — за смаком.

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Приготування: Розігрійте на пательні вершкове масло.

Покладіть лист лаваша, розбийте яйця та трохи збовтайте виделкою.

Сир натріть на тертці, посипте яйця. Посоліть, поперчіть та додайте паприку. Зверху накрийте другим листом лаваша або згорніть лаваш у рулет.

Підсмажте на маленькому вогні під кришкою протягом 1−2 хвилин, поки не з’явиться золотиста скоринка.

За бажанням можна посипати гарячий лаваш тертим сиром, подрібненою петрушкою чи зеленою цибулею. Подавайте лаваш з сирним соусом.

Про те, як приготувати шаурму по-домашньому, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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