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Коли немає часу «возитися»: яйце в лаваші — простий перекус на швидкуруч

16:36 20 березня 2023
Рулет з лаваша

З лавашем можна приготувати чимало смачних та «швидких» страв, наприклад, рулет з сиром. А ще можна на швидкуруч зробити закриту яєшню з сиром.

Як пише «Шуба», таку страву можна готувати не лише з яйцем та сиром, а й з шинкою чи м’ясом з додаванням зелені та улюблених спецій.

Інгредієнти:

  • Яйце куряче, велике — 3 шт.;
  • Тонкий лаваш — 1 шт.;
  • Сир сулугуні — 70 г;
  • Масло вершкове 82% - 10 г;
  • Сіль — за смаком;
  • Чорний перець — за смаком;
  • Паприка — за смаком.

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Приготування:

  • Розігрійте на пательні вершкове масло.
  • Покладіть лист лаваша, розбийте яйця та трохи збовтайте виделкою.
  • Сир натріть на тертці, посипте яйця. Посоліть, поперчіть та додайте паприку. Зверху накрийте другим листом лаваша або згорніть лаваш у рулет.
  • Підсмажте на маленькому вогні під кришкою протягом 1−2 хвилин, поки не з’явиться золотиста скоринка.
  • За бажанням можна посипати гарячий лаваш тертим сиром, подрібненою петрушкою чи зеленою цибулею. Подавайте лаваш з сирним соусом.

Про те, як приготувати шаурму по-домашньому, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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