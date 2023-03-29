Стануть окрасою вашого саду: як просто та легко приручити магнолії

Це улюблені дерева багатьох не лише через їхнє запашне цвітіння, яке завжди приваблює садівників, але й через їхню різноманітність. У кожного садівника є свої улюбленці і для кожного двору знайдеться свій вид магнолії. Якщо ви не знаєте, яку магнолію вирощувати, дозвольте нам допомогти вам обрати саме ту, яка вам підходить. Як посадити магнолії, як їх укоренити та як доглядати за ними, розповіли у виданні Southern Living.

Магнолії рідко мають серйозні проблеми зі шкідниками чи хворобами, тому це не повинно впливати на ваш догляд за ними. Сорти дерева віддають перевагу повному сонцю, а не легкій тіні. У більш теплому або сухому кліматі вони цінують невелику тінь у другій половині дня.

Ці дерева найкраще ростуть у вологому, добре дренованому, слабокислому ґрунті, але в діапазоні рівнів рН для них існують відповідні умови зростання. Хоча магнолії можуть адаптуватися до піщаних, суглинистих і глинистих ґрунтів, вони погано ростуть на ґрунтах з поганим дренажем. Після приживлення магнолії можуть бути досить посухостійкими. Молоді дерева потребують щотижневого поливу, поки не приживуться. Визначте потребу дерева у воді, виходячи з температури та кількості опадів у вашому регіоні. Допоможе мульча навколо основи дерева, але не біля стовбура.

Магнолії віддають перевагу теплому і вологому клімату. Саджанці можуть бути сприйнятливими до пошкодження морозом. Деякі сорти, такі як магнолія зірчаста, погано переносять сильний сніг і лід.

Деревця не потребують добрив. Посадіть дерево в яму, яка втричі ширша за кореневу кульку, і заповніть її землею з ями. Для досягнення найкращих результатів використовуйте органічне добриво з повільним вивільненням, наприклад, мульчу.

Нагадаємо, що ще потрібно знати для вирощування магнолії: «Можна садити у відкритий ґрунт протягом усього теплого періоду».

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