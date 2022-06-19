«Можна садити у відкритий ґрунт протягом усього теплого періоду»: що ще потрібно знати для вирощування магнолії

Магнолія — незвичайне дерево для наших країв. Її вирощують через красиві великі квіти. Куди потрібно її посадити і як доглядати, щоб досягти цвітіння, розповів садівник Василь Іванюк.

«Місце для магнолії вибирайте захищене від вітру, особливо від зимових холодних вітрів, північно-західного напрямку. Магнолії не дуже полюбляють відкриті сонячні місця. Вони надають перевагу розсіяному світлу або легкій напівтіні. Дерева добре ростуть на добре дренованих, вологих (не терплять застою води), пухких, багатих на органічні речовини, кислих (Ph 5,5−6,5) ґрунтах.

Молоді саджанці магнолії потрібно садити одразу на постійне місце, магнолія не переносить пересадки. До ґрунту рослина не дуже вибаглива, але краще вона буде рости в слабо-насиченому органікою ґрунті. Для висаджування саджанців можна приготувати суміш з наступних компонентів: дернова земля, торф, компост (2:1:1). Ґрунт для висаджування рослини повинен бути пухким, помірно вологим. Якщо ґрунт надто щільний, його потрібно перемішати з піском, вермикулітом або перлітом. Яма для висаджування магнолії має бути в 3 рази більшою, ніж її коренева система".

Після того, як рослину посадили, ґрунт навколо неї потрібно сильно утрамбувати й полити.



«Пристовбурне коло необхідно прикрити корою хвойних дерев (мульчею), щоб волога випаровувалася повільніше, — радить садівник. — Стежте за тим, щоб коріння рослини до моменту висаджування не пересохло. Щоб цього не сталося, купувати саджанці найкраще в контейнері. Тоді магнолія легше перенесе посадку у відкритий ґрунт. Магнолію, яка була куплена у горщику, можна садити у відкритий ґрунт протягом усього теплого періоду, але краще це робити восени (не пізніше жовтня). Саме у цю пору року вона перебуває в стані спокою».

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