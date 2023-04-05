«Екстаз просто від перегляду»: вражаючі стейки з… цвітної капусти від шеф-кухаря Миколи Люлька (відео)

Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше розповідав, як приготувати цибулевий суп, поділився з фоловерами рецептом стейків з цвітної капусти.

Про те, як приготувати цю страву під сирною скоринкою, він розповів в Instagram.

Інгредієнти:

Цвітна капуста — 1 шт.;

Сіль — 1 ч.л.;

Паприка копчена — 1 ч.л.;

Коріандр — 1 ч.л.;

Часник — 4 зубчика;

Олія оливкова — 6 ст.л.;

Сир пармезан — 80 г;

Сир моцарела — 160 г.

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Приготування: Капусту наріжте товщиною по 2−2,5 см.

В мисці поєднуємо подрібнений часник, спеції та масло. Змащуємо одну сторону капусти маринадом та паніруємо тертим пармезаном, викладаємо пармезаном на пергамент.

Змащуємо другу сторону капусти маринадом та посипаємо тертою моцарелою. Ставимо в розігріту духовку на 160−170 градусів та запікаємо 25−30 хвилин.

Фоловери активно обговорювали запропонований рецепт, задаючи кухарю уточнюючі запитання.

Раніше «швидким» рецептом запеченої цвітної капусти поділився відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Фото — скріншот

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