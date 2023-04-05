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«Екстаз просто від перегляду»: вражаючі стейки з… цвітної капусти від шеф-кухаря Миколи Люлька (відео)

16:56 5 квітня 2023
Стейки з цвітної капусти

Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше розповідав, як приготувати цибулевий суп, поділився з фоловерами рецептом стейків з цвітної капусти.

Про те, як приготувати цю страву під сирною скоринкою, він розповів в Instagram.

Інгредієнти:

  • Цвітна капуста — 1 шт.;
  • Сіль — 1 ч.л.;
  • Паприка копчена — 1 ч.л.;
  • Коріандр — 1 ч.л.;
  • Часник — 4 зубчика;
  • Олія оливкова — 6 ст.л.;
  • Сир пармезан — 80 г;
  • Сир моцарела — 160 г.

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Приготування:

  • Капусту наріжте товщиною по 2−2,5 см.
  • В мисці поєднуємо подрібнений часник, спеції та масло. Змащуємо одну сторону капусти маринадом та паніруємо тертим пармезаном, викладаємо пармезаном на пергамент.
  • Змащуємо другу сторону капусти маринадом та посипаємо тертою моцарелою. Ставимо в розігріту духовку на 160−170 градусів та запікаємо 25−30 хвилин.

Фоловери активно обговорювали запропонований рецепт, задаючи кухарю уточнюючі запитання.

Раніше «швидким» рецептом запеченої цвітної капусти поділився відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Фото — скріншот

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