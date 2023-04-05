«Екстаз просто від перегляду»: вражаючі стейки з… цвітної капусти від шеф-кухаря Миколи Люлька (відео)
Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше розповідав, як приготувати цибулевий суп, поділився з фоловерами рецептом стейків з цвітної капусти.
Про те, як приготувати цю страву під сирною скоринкою, він розповів в Instagram.
Інгредієнти:
- Цвітна капуста — 1 шт.;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Паприка копчена — 1 ч.л.;
- Коріандр — 1 ч.л.;
- Часник — 4 зубчика;
- Олія оливкова — 6 ст.л.;
- Сир пармезан — 80 г;
- Сир моцарела — 160 г.
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Приготування:
- Капусту наріжте товщиною по 2−2,5 см.
- В мисці поєднуємо подрібнений часник, спеції та масло. Змащуємо одну сторону капусти маринадом та паніруємо тертим пармезаном, викладаємо пармезаном на пергамент.
- Змащуємо другу сторону капусти маринадом та посипаємо тертою моцарелою. Ставимо в розігріту духовку на 160−170 градусів та запікаємо 25−30 хвилин.
Фоловери активно обговорювали запропонований рецепт, задаючи кухарю уточнюючі запитання.
Раніше «швидким» рецептом запеченої цвітної капусти поділився відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.
Фото — скріншот61
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