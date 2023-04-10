Думай про Христа, а не про розсаду: чи можна працювати на городі в Страсний тиждень з 10 по 15 квітня

Світлий Великдень — одне з найголовніших християнських свят у році. Православні віруючі готуються до нього заздалегідь, починаючи з посту, який допомагає очистити душу і тіло, і закінчуючи випіканням паски.

З понеділка, 10 квітня почався Страсний тиждень, який має свої традиції та заборони, важливі для всього православного світу. 2023 року велике християнське свято випадає на 16 квітня. Віруючі протягом усього Страсного тижня згадують про страшні страждання, які довелося зазнати Ісуса Христа.

Весь передсвятковий тиждень супроводжується певними догмами. Четвер прийнято називати «чистим», оскільки цей день присвячений очищенню від гріхів та негативних думок. Крім цього, в цей день можна випікати паски і фарбувати яйця. Більшість днів передсвяткового тижня має схожі заборони. Наприклад, не варто займатися тяжкою фізичною роботою.

У Страсну п'ятницю віруючі дотримуються різних обмежень. Вважається, що всі справи краще відкласти на інший сприятливіший період, оскільки навряд чи у вас щось вийде.

Але не секрет, що для багатьох українців прихід тепла означає початок роботи на землі — на дачі, городі, в саду. Тому багато хто з вірян з тривогою запитують у священнослужителів, чи можна на Страсному тижні працювати на городі.

На церковних сайтах пояснюють, що у Біблії немає суворої заборони, яка б обмежувала дії людей. Однак священнослужителі не рекомендують все ж у Страсний тиждень і на Великдень виходити на город. Певною мірою це пов'язано з тим, що думки віруючих мають бути присвячені Ісусу Христу, а не розсаді.

Також в тиждень з 10 по 15 квітня варто дотримуватись таких заборон:

не можна виносити з дому сміття, оскільки можна позбутися фінансового благополуччя;

не можна сваритися зі своїми близькими, думати про погане і сумувати, інакше негатив буде переслідувати вас дуже довго;

у деякі святкові дні заборонено прибирання, миття підлог, прання — тому всі домашні справи краще робити заздалегідь;

не можна відмовляти людям у допомозі, а тим, хто розкаявся — у прощенні.

Під забороною вживання алкогольних напоїв, також не варто забувати, що Великий піст триває і більшість обмежень пов'язані з їжею.

Великодні прикмети наших предків

Наші пращури більшу частину прикмет пов'язували з погодними умовами. Святковий великодній день не став винятком:

якщо протягом усього Страсного тижня не було жодного разу грози, то осінь супроводжуватиметься короткочасними дощами та прохолодою;

щоб привернути багатство до будинку, у Великий понеділок треба вмитися у воді, в якій до цього були золоті та срібні прикраси;

теплі та сонячні дні протягом усього святкового тижня вважаються провісниками щедрого врожаю у році;

якщо є легкий мороз, прийдешнє літо обіцяє бути довгим та з опадами.

Нагадаємо, що синоптики вже знають, яка погода буде в Україні на Великдень.



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