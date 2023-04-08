Чи потрібно біженцям оплачувати комунальні послуги в тимчасовому житлі: відповідь фахівців

Через російську агресію безліч українців були змушені покинути рідні домівки та переміститися у більш безпечні регіони. Багато людей оселилися в приватних помешканнях, а декому довелося поселитися у пропонованих державою чи територіальними громадами прихистках. Чи повинні внутрішньо переміщені особи (ВПО) сплачувати комунальні послуги в тимчасовому житлі, відповідь дали у «Юридичному пораднику для ВПО»:

«ВПО мають право на створення належних умов для постійного чи тимчасового проживання.

Оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб здійснюють за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення. Мова йде про містечка зі збірних модулів; гуртожитки; оздоровчі табори; будинки відпочинку; санаторії; пансіонати; готелі тощо. Тобто держава гарантує особам, які взяті на облік як ВПО, право на отримання комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу за тарифами, встановленими для населення.

Наприклад, якщо особа проживає у санаторії, вона сплачуватиме за комунальні послуги по тарифу, який встановлений для населення, а не по комерційному тарифу, по якому оплачувалися б такі комунальні послуги, якби санаторій працював у звичайному режимі".

Забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання, але за умови оплати особою вартості комунальних послуг, протягом 6 місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено.

«Власникам (балансоутримувачам) майна, яке використовується для компактного поселення ВПО забороняється стягувати з переселенців компенсацію вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу, яка не відповідає вартості відповідних тарифів на такі послуги та товари для населення, — зазначають у „Юридичному пораднику для ВПО“. — ВПО, які проживають не у вказаному вище тимчасовому житлі, а, наприклад, винаймають його, мають право на оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання».

Раніше юристи пояснили, як ВПО знятися з обліку, перебуваючи за кордоном.

Нагадаємо, в Україні власникам житлоплощі дозволили «виписувати» зареєстрованих мешканців без їхньої згоди.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram