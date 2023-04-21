Щоб кріп виріс пишним та смачним: прості секрети

Ранню зелень цінують за велику кількість корисних речовин. Її, у тому числі й укроп, можна вирощувати як на городах, так і вдома.

Автори каналу «Моя дача. Сад і город» дали кілька корисних порад щодо вирощування укропу, насіння якого краще замочувати перед посадкою, щоб він швидше сходив.

Корисним підживленням для укропу називають розчин з додаванням нашатирного спирту, в якому міститься достатня кількість азоту, що допомагає нарощуватм зелену масу. Для цього у 5 літрах води розчиняють чайну ложку аміаку. Розчином обприскують кріп.

Також у нагоді стане попіл — в деревній золі є калій і фосфор, які є необхідними для розвитку рослин. У відрі води необхідно розчинити столову ложку нашатирного спирту і 5 склянок золи. Розчин процідити та поливати раз на тиждень чи у 10 днів.

Матеріал про те, яку розсаду потрібно висаджувати в грунт у квітні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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