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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2001
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 33×43 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Одна нещасна жінці так замучилась вирішувати проблеми, що довгою чергою валилися на її плечі, що почала постійно молити Господа про допомогу. І ось якось уночі їй наснився сон, що за прилавком магазину, до якого вона зайшла дорогою додому, стоїть Бог.
- Господи, невже це Ти? — вигукнула вона з радістю.
- Так, — пролунала відповідь.
- А що в Тебе можна придбати? — запитала жінка.
- Та все, що завгодно.
- У такому разі, якщо можна, дай мені, будь ласка, трохи щастя.
Господь усміхнувся і на мить відлучився до підсобного приміщення, звідки повернувся, тримаючи в руці маленьку прозору коробочку.
- І це все?! — здивовано спитала жінка.
- Так, це все, — відповів Бог. — Просто тобі слід знати про те, що я можу допомогти тільки насінням…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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