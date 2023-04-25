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«Порцелянові» історії
30 квітня 2023
РАНКОВЕ СВІТЛО
РАНКОВЕ СВІТЛО Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2001
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 33×43 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Одна нещасна жінці так замучилась вирішувати проблеми, що довгою чергою валилися на її плечі, що почала постійно молити Господа про допомогу. І ось якось уночі їй наснився сон, що за прилавком магазину, до якого вона зайшла дорогою додому, стоїть Бог.

- Господи, невже це Ти? — вигукнула вона з радістю.

- Так, — пролунала відповідь.

- А що в Тебе можна придбати? — запитала жінка.

- Та все, що завгодно.

- У такому разі, якщо можна, дай мені, будь ласка, трохи щастя.

Господь усміхнувся і на мить відлучився до підсобного приміщення, звідки повернувся, тримаючи в руці маленьку прозору коробочку.

- І це все?! — здивовано спитала жінка.

- Так, це все, — відповів Бог. — Просто тобі слід знати про те, що я можу допомогти тільки насінням…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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