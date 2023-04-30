ЗСУ тримають оборону в районі Бахмута та Мар’їнки, за добу відбито понад 20 атак окупантів, — Генштаб

Триває чотириста тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Росіяни й надалі застосовують тактику терору. Противник завдав 2 ракетних удари по містах Краматорськ та Костянтинівка. Крім того, протягом доби завдав 15 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили у Генштабі.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 20 атак противника на цих ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр окупантів.

Останнім часом безповоротні втрати з примусово мобілізованих до армії рф мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб. Крім того, у цьому контексті, так зване «МДБ» наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російські окупанти знову підло обстріляли мирне місто Нікополь Дніпропетровської області. А зранку 30 квітня ворожі війська завдали удару по Куп'янську.

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