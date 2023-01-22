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Салака пряного посолу в домашніх умовах: дуже смачно і просто

22:28 23 січня 2023
Салака пряного посолу

Тим, хто любить насолоджуватись оселедцями, ця смачна рибка дуже сподобається, від неї неможливо відірватися. В розсолі вона може зберігатися близько 1−2 тижнів, але тільки на холоді. Салака заливається холодним розсолом, ділиться кулінарка Оксана Дорош.

Інгредієнти:

  • Салака морожена — 0,5 кг
  • Вода — 0,7 л
  • Сіль — 2,5 ст. л.
  • Коріандр мелений — 1,5 ст. л.
  • Перець чорний горошком — 15 шт.
  • Лавровий лист — 10 шт.
  • Зерна гірчиці — 1 ч. л.

Приготування:

Рибку потрібно розморозити.

Потім готуємо розсіл. Висипте в каструлю сіль, лаврове листя, горошини чорного перцю, мелений коріандр та гірчицю. Залийте окропом і ретельно перемішайте, щоб сіль повністю розчинилася. Розсіл залишаємо, поки не охолоне.

Салаку промийте у воді, викладіть в глибокий контейнер з кришкою або в літрову банку. Залийте холодним розсолом, закрийте місткість кришкою і помістіть на холод. Кожен день перемішуйте вміст місткості для рівномірного приготування. На другу добу салаку можна подавати до столу — вона буде малосольна на смак.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування скумбрії під білою шубою.

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