Салака пряного посолу в домашніх умовах: дуже смачно і просто
Тим, хто любить насолоджуватись оселедцями, ця смачна рибка дуже сподобається, від неї неможливо відірватися. В розсолі вона може зберігатися близько 1−2 тижнів, але тільки на холоді. Салака заливається холодним розсолом, ділиться кулінарка Оксана Дорош.
Інгредієнти:
- Салака морожена — 0,5 кг
- Вода — 0,7 л
- Сіль — 2,5 ст. л.
- Коріандр мелений — 1,5 ст. л.
- Перець чорний горошком — 15 шт.
- Лавровий лист — 10 шт.
- Зерна гірчиці — 1 ч. л.
Приготування:
Рибку потрібно розморозити.
Потім готуємо розсіл. Висипте в каструлю сіль, лаврове листя, горошини чорного перцю, мелений коріандр та гірчицю. Залийте окропом і ретельно перемішайте, щоб сіль повністю розчинилася. Розсіл залишаємо, поки не охолоне.
Салаку промийте у воді, викладіть в глибокий контейнер з кришкою або в літрову банку. Залийте холодним розсолом, закрийте місткість кришкою і помістіть на холод. Кожен день перемішуйте вміст місткості для рівномірного приготування. На другу добу салаку можна подавати до столу — вона буде малосольна на смак.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування скумбрії під білою шубою.
85
Читайте також: Оселедець з річкової риби: приготуйте до смаженої картопельки
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram