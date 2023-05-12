Смачний мармуровий кекс від українських блогерів: готується з найпростіших ігредієнтів, подобається малечі і дорослим

Кекси є надзвичайно популярними у любителів солодкого. Є доволі прості рецепти, а є більш складні. Наприклад, суддя шоу «МайстерШеф.Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво розповідав, як він готує шоколадні кекси. А кулінарка Світлана Юрченко ділилася рецептом мармурового кето-кексу, звісно, без цукру.

Одна з авторі спільноти «Смачно та Просто» anny. cooking поділилася своїм рецептом мармурового кексу, але вже з додаванням цукру.

Інгредієнти: Яйце — 3 шт.;

Цукор — 150 г;

Молоко — 120 г;

Олія — 125 г.;

Борошно — 250 г;

Крохмаль — 1 ч.л.;

Розпушувач — 1 ч.л.;

Какао — 3 ст.л.;

Ванільний цукор — 1 ч.л. Приготування: Приготуйте форму для кексу, змастивши її олією і застеливши пергаментом.

У великій мисці збивайте яйця з дрібкою солі та цукром протягом 5 хвилин, використовуючи міксер на середній швидкості, доки маса не стане пишною піною.

Додайте молоко і рослинну олію до збитих яєць.

У окремій мисці змішайте борошно, крохмаль і розпушувач.

Поступово просійте борошно в збиті яйця у два етапи, збиваючи на мінімальній швидкості міксером після кожного додавання.

Розділіть тісто на дві частини. До однієї додайте какао та молоко, а до іншої — ванільний цукор. Добре перемішайте обидві частини тіста.

Викладіть тісто у підготовлену форму в шахматному порядку, використовуючи столову ложку для кожного шару тіста.

Випікайте кекс при температурі 180 градусів протягом 50 хвилин.



Раніше українська блогерка розповіла, як приготувати смачний торт всього лише з трьох інгредієнтів: листкового тіста, згущеного молока та вершкового масла.

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