37.36 / 37.83 40.77 / 41.53
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачний мармуровий кекс від українських блогерів: готується з найпростіших ігредієнтів, подобається малечі і дорослим

15:57 12 травня 2023
Кекс

Кекси є надзвичайно популярними у любителів солодкого. Є доволі прості рецепти, а є більш складні. Наприклад, суддя шоу «МайстерШеф.Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво розповідав, як він готує шоколадні кекси. А кулінарка Світлана Юрченко ділилася рецептом мармурового кето-кексу, звісно, без цукру.

Одна з авторі спільноти «Смачно та Просто» anny. cooking поділилася своїм рецептом мармурового кексу, але вже з додаванням цукру.

Інгредієнти:

  • Яйце — 3 шт.;
  • Цукор — 150 г;
  • Молоко — 120 г;
  • Олія — 125 г.;
  • Борошно — 250 г;
  • Крохмаль — 1 ч.л.;
  • Розпушувач — 1 ч.л.;
  • Какао — 3 ст.л.;
  • Ванільний цукор — 1 ч.л.

Приготування:

  • Приготуйте форму для кексу, змастивши її олією і застеливши пергаментом.
  • У великій мисці збивайте яйця з дрібкою солі та цукром протягом 5 хвилин, використовуючи міксер на середній швидкості, доки маса не стане пишною піною.
  • Додайте молоко і рослинну олію до збитих яєць.
  • У окремій мисці змішайте борошно, крохмаль і розпушувач.
  • Поступово просійте борошно в збиті яйця у два етапи, збиваючи на мінімальній швидкості міксером після кожного додавання.
  • Розділіть тісто на дві частини. До однієї додайте какао та молоко, а до іншої — ванільний цукор. Добре перемішайте обидві частини тіста.
  • Викладіть тісто у підготовлену форму в шахматному порядку, використовуючи столову ложку для кожного шару тіста.
  • Випікайте кекс при температурі 180 градусів протягом 50 хвилин.

Раніше українська блогерка розповіла, як приготувати смачний торт всього лише з трьох інгредієнтів: листкового тіста, згущеного молока та вершкового масла.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Літня жінка

Українці можуть отримати гуманітарну допомогу від австрійської організації: як подати заявку

Коні

Близнюкам — успіх у справах, Стрільцям — вигідні пропозиції, Дівам — несподіване везіння: гороскоп на день Красунчика-Коня 12 травня

Юрій Бутусов

«Видача Богуслаєва може мати дуже негативні наслідки»: Юрій Бутусов застеріг від поспішних рішень

Алла Пугачова

Звернення Алли Пугачової до ветеранів розізлило прихильників путіна

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту