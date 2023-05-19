Стало відомо, скільки разів можна буде подати заявку на компенсацію за ремонт пошкодженого житла у рамках програми «єВідновлення»

Програмою компенсації незначних ремонтів пошкодженого житла внаслідок російської агресії «єВідновлення», заявки на яку можна подати через «Дію», власники такої нерухомості мають можливість користуватися неодноразово.

«На жаль, іноді ці пошкодження зазнають одні й ті самі приміщення. Жодних обмежень: подавати заявки до реєстру у межах ініціативи можна стільки разів, скільки потрібно», — цитують «Букви» заступницю міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Азархіну.

Вона нагадала, що 22 травня набирає чинності закон про компенсації, яким передбачено значно більші суми відшкодування для українців, які втратили своє житло.

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«Їм доведеться впоратися з дещо складнішим механізмом: необхідно буде підтверджувати пошкодження спеціальними комісіями, право власності. Далі ми повинні синхронізувати це все з різними реєстрами, тому знадобиться більше часу, щоб цю процедуру вдалося запустити масово», — наголосила заступниця міністра.

У той же час громадяни, які вже встигли відремонтувати своє житло власним коштом, мають зберігати всі документи про пошкодження та чекати, коли в Україні запрацює відповідна програма компенсації.

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Наразі максимальна сума допомоги у межах програми «єВідновлення» на ремонт житла, яке отримало незначні пошкодження, становить 200 тисяч гривень.

Заявки можуть подавати всі українці. Пріорітет у виділенні коштів надаватиметься учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, членам сімей загиблих військових, мобілізованим, багатодітним родинам, людям з інвалідністю І та ІІ групи, батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу; опікунам чи піклувальникам, прийомним батькам та патронатним вихователям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Ілюстративне фото зі сторінки голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

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