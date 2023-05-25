Не кладіть заплямовану річ у сушарку: як вивести плями від трави

Плями від трави на одязі, ковдрі для пікніка, брезентових або шкіряних кросівках — майже неминучий факт під час відпочинку на природі. Плями від трави, як і плями від кави, мають репутацію складних для виведення. На щастя, вже напрацьовані певні методик подолання проблеми, пише видання https://www.bhg.com/

Плями від трави завжди краще виводити якомога швидше — чим довше пляма не обробляється, тим сильніше вона в'їдається і тим складніше її буде видалити. Якщо у вас немає часу на негайне прання у машині, нанесіть засіб для попередньої обробки білизни на забруднені травою речі перед тим, як кинути їх у кошик для прання.

Якщо одяг дозволяє, нанесіть невелику кількість рідкого прального порошку або господарського мила на пляму, втирайте його в тканину великим і вказівним пальцями, а потім промийте прохолодною проточною водою, щоб повністю вивести пляму без необхідності прати білизну.

Плями від трави слід виводити за допомогою ферментного засобу для виведення плям. Не використовуйте хлорний відбілювач, оскільки він може спричинити хімічну реакцію, яка поглибить, а не видалить плями. Також важливо перевіряти одяг після прання, щоб переконатися, що пляма повністю щезла. Не кладіть заплямовану річ у сушарку, оскільки тепло закріпить пляму, а то й унеможливить її виведення.

Більшість забруднених травою речей можна прати в холодній воді, використовуючи звичайний цикл пральної машини. Однак завжди перевіряйте на етикетці спеціальні вказівки щодо температури води та швидкості прання і дотримуйтесь їх. Якщо заплямовані травою речі можна прати в теплій або гарячій воді, або в режимі інтенсивного прання, використовуйте саме такий режим.

Раніше «ФАКТИ» публікували прості поради, як вивести найскладніші плями на одязі.

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