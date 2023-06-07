Де і коли дивитись онлайн «Манчестер Сіті» — «Інтер»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 10 червня, на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі фінальним матчем Ліги чемпіонів між англійським «Манчестер Сіті» та італійським «Інтером» фінішує єврокубковий сезон. Нагадаємо, що тріумфатором Ліги Європи стала «Севілья», а Лігу конференцій виграв «Вест Хем».

У боротьбі за трофей в 66-му за ліком фіналі Кубка європейських чемпіонів зійдуться тріумфатор англійської прем'єр-ліги, володар Кубка Англії, який грав у фіналі турніру в 2021 році (0:1 проти «Челсі»), і триразовий переможець КЄЧ, який у нинішньому сезоні взяв у серії А «бронзу», а ще здобув Кубок Італії.

Якщо «Манчестер Сіті» на шляху до фіналу розгромив у плей-оф усіх своїх суперників за сумою двох зустрічей (8:1 — «Лейпциг», 4:1 — «Баварію» та 5:1 — «Реал»), то успіхи «Інтера» скромніші (1:0 — проти «Порту», 5:3 — проти «Бенфіки» та 3:0 — проти «Мілана»).

До речі, наставник міланців Сімоне Індзагі може стати першим італійським тренером, який приведе «Інтер» до тріумфу в турнірі. Адже попередні перемоги «чорно-синіх» у змаганнях були за аргентинця Еленіо Еррери (1964 і 1965 роки) та португальця Жозе Моуріньо (2010-й).

Втім, явним фаворитом фіналу букмекери бачать команду Хосепа Гвардіоли. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «МанСіті» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,49, на нічию — 4,75, на виграш міланців — 6,50.

Ліга чемпіонів. Фінал

10 червня (субота)

«Манчестер Сіті» — «Інтер» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що минулого сезону Лігу чемпіонів виграв «Реал», який переміг у фіналі «Ліверпуль» (1:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Манчестер Сіті» Едерсон поділився «інтимним» секретом перемог.

Фото uefa.com

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