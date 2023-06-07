Салат «Гніздо зозулі»: гості точно будуть у захваті
Огірок у цей салат завжди кладіть в останню чергу, безпосередньо перед споживанням, бо він пускає рідину та першим втрачає зовнішній вигляд, пояснює фудблогерка Вікторія Ісаєнко.
Інгредєнти:
кукурудза консервована — 100 г
копчена куряча четвертинка — 1 шт.
огірок свіжий — 1 шт.
яйця варені — 3 шт.
кріп — кілька гілочок
картопля — 3 шт.
олія — для смаження
червона цибуля — 1 шт.
винний оцет і вода — для маринаду
спеції: сіль, перець, цукор — до смаку
майонез — до смаку
Приготування
Картоплю порізати тонкою соломкою. Залити водою, промити й обсушити. Підсмажити на олії до золотистості. Цибулю дрібно порізати і замаринувати в оцті з водою, сіллю та цукром. В жовтки варених яєць додати сіль, перець, трішки майонезу й дрібно посічений кріп. Перетираємо виделкою до однорідності та формуємо три «яєчка».
В миску ріжемо кубиками копчене куряче мʼясо, яєчні білки, огірок, додаємо кукурудзу, сіль, перець, майонез, добре перемішуємо. Перекладаємо салат на тарілку. Зверху викладаємо смажену картопляну соломку. Робимо посередині невелике поглиблення, в яке кладемо кілька гілочок кропу і викладаємо «яєчка».
Раніше «ФАКТИ» розповідали також, як приготувати теплий салат з овочами та куркою, який має незвичний смак.
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