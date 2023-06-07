Салат «Гніздо зозулі»: гості точно будуть у захваті

Огірок у цей салат завжди кладіть в останню чергу, безпосередньо перед споживанням, бо він пускає рідину та першим втрачає зовнішній вигляд, пояснює фудблогерка Вікторія Ісаєнко.

Інгредєнти: кукурудза консервована — 100 г копчена куряча четвертинка — 1 шт. огірок свіжий — 1 шт. яйця варені — 3 шт. кріп — кілька гілочок картопля — 3 шт. олія — для смаження червона цибуля — 1 шт. винний оцет і вода — для маринаду спеції: сіль, перець, цукор — до смаку майонез — до смаку Приготування Картоплю порізати тонкою соломкою. Залити водою, промити й обсушити. Підсмажити на олії до золотистості. Цибулю дрібно порізати і замаринувати в оцті з водою, сіллю та цукром. В жовтки варених яєць додати сіль, перець, трішки майонезу й дрібно посічений кріп. Перетираємо виделкою до однорідності та формуємо три «яєчка». В миску ріжемо кубиками копчене куряче мʼясо, яєчні білки, огірок, додаємо кукурудзу, сіль, перець, майонез, добре перемішуємо. Перекладаємо салат на тарілку. Зверху викладаємо смажену картопляну соломку. Робимо посередині невелике поглиблення, в яке кладемо кілька гілочок кропу і викладаємо «яєчка».

Раніше «ФАКТИ» розповідали також, як приготувати теплий салат з овочами та куркою, який має незвичний смак.

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram