Оселя наповниться ароматом дитинства: випікаємо пшеничний хліб

На сторінках «ФАКТІВ» багато рецептів випікання домашнього хлібу. Ось ще один. «Він завжди вдається гарно, швидкий у приготуванні, не кришиться, м’якуш пружинить та хрустка скоринка, — ділиться кулінарка Тетяна Петришина. — А якщо зверху намастити ще маслом, то тоді хліб стане ще більш смачним».

Інгредієнти: Вода — 200 г (+10/20 г якщо тісто щільне)

Дріжджі — 13 г (сухі 4 г)

Олія — 3 ст.л.

Сіль-1 ч. л

Цукор -1 ч.л.

Борошно — 350 г (1 або вищого гатунку)

Приготування:

У теплій воді розчинити дріжджі, додати сіль, цукор, олію, просіяне борошно та замісити мʼяке та еластичне тісто (не щільне, навіть трішки липке). Мисочку та верх тіста змазати олією, вкрити плівкою, залишити в теплі підійти на 30 хв.

Формування:

Стіл присипати трішки борошном, розтягнути тісто в прямокутник/овал — згорнути в рулет -рулет пальчиками придавити в смужку — згорнути знову в рулет — з рулету сформувати прямокутник/овал — згорнути в рулет — з боків защипнути — надати форму батона. Перекласти заготівлю на пергамент, вкрити, залишити підходити на 30 хвилин. Перед випіканням присипати борошном з ситечка, зробити надрізи лезом чи гострим ножем. Випікати можна з парою та без, кому як підходить.

З парою:

Духовку нагріти разом з деко та мисочкою для пари, перенести заготівлю разом з пергаментом на розігріте деко, в мисочку налити 240 мл окропу, швидко закрити дверцята.

Випікати 10 хв з парою, тоді зменшити до 200 — випікати ще 20 хв. Перевірити на готовність постукавши знизу хлібчика (має бути глухий звук)

Без пари:

Нагріти духовку до 200 — випікати 30/40 хв до золотистого кольору (провірити готовність постукавши знизу — має бути глухий звук).

Нагадаємо рецепт смачної та запашної справжньої української паляниці.

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