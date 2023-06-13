Закуска з авокадо: смачно зі свіжим хлібом

Чи буває у вас таке, що хочете чогось смачненького, але не знаєте, чого саме? А чи пробували ви коли-небудь закуску з авокадо з вареними яйцями? Якщо ні, спробуйте її приготувати. Немає нічого простішого! Напевно ви захочете таку закуску приготувати ще не раз, а ваші рідні та близькі будуть від неї в захваті.

Рецептом ласощів поділилася відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше радила приготувати заправку для салату.

- Ця закуска чудова, — каже Елла Іванова. — Спробуйте — і вам сподобається!

Закуска з авокадо 1 авокадо

2 варених яйця

Сік лимона

1 столову ложку олії

1 столову ложку йогурту

Сіль (за смаком)

Перець (перець за смаком)

Зелень (петрушка та зелена цибуля — за смаком)

Йогурт, авокадо, яйця, подрібнену зелень та решту інгредієнтів збиваємо в блендері.

Подавати зі свіжим хлібом.

Смачного!

Нагадаємо рецепт соковитого й ароматного сала в маринаді.

Фото з альбому Елли Іванової

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram