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Закуска з авокадо: смачно зі свіжим хлібом

22:31 21 червня 2023
закуска з авокадо з яйцем та йогуртом

Чи буває у вас таке, що хочете чогось смачненького, але не знаєте, чого саме? А чи пробували ви коли-небудь закуску з авокадо з вареними яйцями? Якщо ні, спробуйте її приготувати. Немає нічого простішого! Напевно ви захочете таку закуску приготувати ще не раз, а ваші рідні та близькі будуть від неї в захваті.
Рецептом ласощів поділилася відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше радила приготувати заправку для салату.

- Ця закуска чудова, — каже Елла Іванова. — Спробуйте — і вам сподобається!

Закуска з авокадо

  • 1 авокадо
  • 2 варених яйця
  • Сік лимона
  • 1 столову ложку олії
  • 1 столову ложку йогурту
  • Сіль (за смаком)
  • Перець (перець за смаком)
  • Зелень (петрушка та зелена цибуля — за смаком)

Йогурт, авокадо, яйця, подрібнену зелень та решту інгредієнтів збиваємо в блендері.

Подавати зі свіжим хлібом.

Смачного!

Нагадаємо рецепт соковитого й ароматного сала в маринаді.

Фото з альбому Елли Іванової

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