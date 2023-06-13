Закуска з авокадо: смачно зі свіжим хлібом
Чи буває у вас таке, що хочете чогось смачненького, але не знаєте, чого саме? А чи пробували ви коли-небудь закуску з авокадо з вареними яйцями? Якщо ні, спробуйте її приготувати. Немає нічого простішого! Напевно ви захочете таку закуску приготувати ще не раз, а ваші рідні та близькі будуть від неї в захваті.
Рецептом ласощів поділилася відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше радила приготувати заправку для салату.
- Ця закуска чудова, — каже Елла Іванова. — Спробуйте — і вам сподобається!
Закуска з авокадо
- 1 авокадо
- 2 варених яйця
- Сік лимона
- 1 столову ложку олії
- 1 столову ложку йогурту
- Сіль (за смаком)
- Перець (перець за смаком)
- Зелень (петрушка та зелена цибуля — за смаком)
Йогурт, авокадо, яйця, подрібнену зелень та решту інгредієнтів збиваємо в блендері.
Подавати зі свіжим хлібом.
Смачного!
Нагадаємо рецепт соковитого й ароматного сала в маринаді.
Фото з альбому Елли Іванової70
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