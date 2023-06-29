Де і коли дивитися онлайн Франція U21 — Україна U21: розклад трансляцій та прогноз на матч ¼ фіналу Євро-2023

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України з футболу на стадіоні «Клуж-Арена» у румунській Клуж-Напоці проведе чвертьфінальний матч чемпіонату Європи проти своїх однолітків із Франції (до речі, починаючи з цієї стадії турніру, у матчах використовуватиметься система VAR).

Як відомо, підопічні Руслана Ротаня після перемог над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0) зіграли внічию з Іспанією (2:2) та посіли у групі друге місце. У свою чергу, французи фінішували у своєму квартеті першими, перемігши всіх своїх суперників (Італію — 2:1, Норвегію — 1:0 та Швейцарію — 4:1).

У минулі роки «молодіжки» України та Франції перетиналися один з одним 11 разів. «Жовто-сині» записали в свій актив одну перемогу, шість разів суперники зіграли внічию і п'ять разів успіх супроводжував «триколірних» (різниця м'ячів — 11:22). Зокрема, підопічні Руслана Ротаня та Сільвена Ріполля грали в одній відбірній групі Євро-2023, і тоді французи розгромили Україну на своєму полі (5:0), а на виїзді зіграли внічию (3:3).

У поєдинку, який через дискваліфікацію пропустить форвард української збірної Ванат, букмекери знову бачать фаворитом земляків Зінедіна Зідана. Зокрема, контора Favbet ставки на перемогу Франції в основний час приймає з коефіцієнтом 1,61, на нічию — 4,30, на виграш «жовто-синіх» — 5,70.

У прямій трансляції матч Франція U21 — Україна U21 (початок — о 22:00) у нашій країні покажуть регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Рівне», «Суспільне: Львів» тощо), також прямий ефір буде доступний на сайті «Суспільне Спорт» .

Чемпіонат Європи U21. ¼ фіналу

2 липня (неділя)

Франція U21 — Україна U21 22:00 регіональні канали «Суспільного», сайт «Суспільне Спорт»

Нагадаємо, що в інших чвертьфіналах Євро-2023 зіграють: Грузія — Ізраїль (1 липня, 19:00, Тбілісі); Іспанія — Швейцарія (1 липня, 22:00, Бухарест) та Англія — Португалія (2 липня, 19:00, Кутаїсі).

Три найкращі збірні Євро-2023, окрім Франції та Англії, завоюють путівки на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько колишнього футболіста молодіжної збірної України загинув на війні з росією.

Фото uaf.ua

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