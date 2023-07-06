Запечений лосось зі шпинатом і сиром: «найпростіший і найсмачніший» рецепт від «холостяка» Микити Добриніна

Переможець дев'ятого сезону «Холостяка» Микита Добринін, який нещодавно розійшовся з Дашею Квітковою, поділівся в Instagram рецептом запеченого лосося зі шпинатом та сиром.

«Це один з найпростіших і найсмачніших рецептів, що зустрічав останнім часом», — написав він.

Спосіб приготування:

- свіжий лосось очистити від шкіри та кісток. Філе порізати.

- викласти у форму лосось, шпинат (можна трохи додати води), будь-який сир з пачки, наприклад рікоту.

- запікати при температурі 180° близько 20 хвилин або до готовності.

- змішаємо все разом, додаємо пасту. За необхідності, трохи гарячої води.

- також додаємо зелень.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати кабачковий рулет з лососем та шпинатом, а також, як приготувати смачний суп з лосося.

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