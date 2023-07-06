36.75 / 37.36 40.21 / 41.00
Київ: +31
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Запечений лосось зі шпинатом і сиром: «найпростіший і найсмачніший» рецепт від «холостяка» Микити Добриніна

17:09 6 липня 2023
Лосось зі шпинатом та сиром

Переможець дев'ятого сезону «Холостяка» Микита Добринін, який нещодавно розійшовся з Дашею Квітковою, поділівся в Instagram рецептом запеченого лосося зі шпинатом та сиром.

«Це один з найпростіших і найсмачніших рецептів, що зустрічав останнім часом», — написав він.

Спосіб приготування:

- свіжий лосось очистити від шкіри та кісток. Філе порізати.
- викласти у форму лосось, шпинат (можна трохи додати води), будь-який сир з пачки, наприклад рікоту.
- запікати при температурі 180° близько 20 хвилин або до готовності.
- змішаємо все разом, додаємо пасту. За необхідності, трохи гарячої води.
- також додаємо зелень.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати кабачковий рулет з лососем та шпинатом, а також, як приготувати смачний суп з лосося.

12

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Григорій Решетнік

Нарешті дівчинка: в родині Григорія Решетніка довгоочікуване поповнення

огірки

Прийшов липень — негайно в аптеку! Три чудо-таблетки збільшать урожай томатів та огірків у 5 разів (відео)

томати

Терміново дайте в липні томатам та перцю цей дуже поживний розчин: врожай збільшиться в рази

томати

Перекис водню врятує від багатьох хвороб: названо чудодійний засіб порятунку томатів у спекотному липні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту