Нестримна Світоліна перемогла на Вімблдоні американку, яка народилася в москві: відеоогляд матчу

Одна з найсильніших тенісисток України Еліна Світоліна (76-а в рейтингу WTA) слідом за Лесею Цуренко пробилася до четвертого раунду турніру серії «Великого шолома» Вімблдон з призовим фондом 56,5 млн доларів.

У поєдинку третього кола 28-річна одеситка, яка раніше обіграла на престижному турнірі легендарну Вінус Вільямс із США та бельгійку Елізе Мертенс, грала з чемпіонкою Australian Open-2020, 24-річною американкою Софією Кенін (128-а). Долю першого сету у протистоянні українки та уродженки москви (наприкінці 1990-х батьки майбутньої тенісистки з маленькою дочкою емігрували з росії до США) за рахунку 6:6 вирішив тай-брейк, у якому Еліна виявилася сильнішою — 7:3. А у другій партії молода мама Світоліна впевнено дотиснула суперницю — 6:2.

Вихід до 1/8 фіналу гарантував Світоліній, яка у 2019 році дісталася півфіналу Вімблдону, 265,7 тисячі доларів призових «брудними». Путівку до чвертьфіналу Еліна оскаржить у протистоянні з білорускою Вікторією Азаренко, котра вибила з турніру росіянку Дар'ю Касаткіну (11-а) — 6:2, 6:4. У п'яти попередніх зустрічах з білорускою Світоліна незмінно програвала.

Нагадаємо, що ще одна українка Марта Костюк (36-а) на відмові суперниці здолала імениту іспанку Паулу Бадосу — 6:2, 1:0 і вперше у кар'єрі зіграє у третьому раунді Вімблдону.

На жаль, Ангеліна Калініна (26-а) та Катерина Байндл (85-а) припинили виступи на Вімблдоні в одиночному розряді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна повернулася у світовий тур після народження доньки та зібрала 100 тисяч доларів для України.

Фото WTA

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