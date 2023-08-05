Під капотом «закипіло»: чому двигун автомобіля перегрівається у спеку і що робити в екстреному випадку

З настанням літньої спеки у водіїв стало на одну проблему більше. У спеку є шанс, що машина може зазнати перегріву через несправності системи охолодження двигуна. Перегрів двигуна дуже небезпечний, адже за критичних температур метал просто починає вести. А якщо запустити цю справу, то взагалі двигун може заклинити, пише Gazeta.ua.

Якщо не вжити необхідних заходів, ремонт двигуна може влетіти в копієчку. Автоексперти розповіли, що робити при перегріві двигуна і як цього запобігти.

Перш за все, не продовжувати рух при перегріві двигуна, якщо не хочете влетіти у дорогий ремонт.

Зупиніться і відкрийте капот. Варто почекати 10−15 хвилин. Поки не припиниться кипіння. Вимкніть кондиціонер — він навантажує двигун і створює надмірне тепло в підкапотному просторі.

Якщо немає ознак течі в системі, відкрийте пробку радіатора і долийте рідини. Намагайтеся доливати повільно, щоб не викликати швидкого охолодження.

Також необхідно задати максимальну температуру та обдування, тому відкрийте вікна, щоб не закипіти раніше свого автомобіля. Буде спекотно, але це дозволить відвести зайве тепло із підкапотного простору до салону. Запустіть двигун.

Багато радять при перегріві двигуна включити пічку до максимального рівня, тим самим різко і безпечно охолодивши мотор. Пояснення тут просте, адже пічка входить в систему охолодження і забирає зайве тепло від двигуна.

Механіки пояснили, що якщо включити пічку при перегріві двигуна, тоді вентилятор продує зовнішнє повітря через стільники обігрівача і направить його в салон, одночасно охолоджуючи радіатор.

Причин, чому у спеку гріється машина, може бути декілька:

- істотний шар бруду на зовнішній поверхні радіатора може стати причиною перегріву двигуна (це призводить до зниження ефективності його тепловіддачі);

- двигун авто може також закипіти і від того, що стільники в радіаторі сильно забилися брудом;

- поширена причина перегріву двигуна — поломка термостата;

- нерідко до закипання двигуна також призводить втрати охолоджуючої рідини;

- варто враховувати і ймовірність засмічення або поломки клапана кришки розширювального бачка.

Тому, щоб застрахувати себе від можливого перегріву, автоексперти радять слідкувати за цими моментами.

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