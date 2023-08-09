Домашній кетчуп на зиму — повністю натуральний і смачніший за магазинний у мільйон разів
Мабуть, у кожної господині є свої секрети приготування гостренького домашнього кетчупу. Наприклад, кулінарка Валентина Кошова готує його, додаючи до кетчупу приправу для шашлику.
А автори ресурсу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують свій варіант, запевняючи, що за цим рецептом кетчуп виходить у «мільйон разів смачніше за магазинний» та «повністю натуральним».
Інгредієнти (на 5 банок по 0,5 л):
- Помідори — 3 кг;
- Болгарський перець — 1 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Гостра паприка — ¼ шт.;
- Сіль — 1 ст. л.;
- Цукор — 2 ст. л.;
- Перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- Кориця мелена — 0,5 ч. л.;
- Лавровий лист — 2 шт.;
- Оцет — 2 ст. л.;
- Крохмаль — 40 г;
- Вода — 100 мл.
Приготування:
- Томати (краще сорту сливка) промити, розрізати, видаливши серцевину, та подрібнити за допомогою м'ясорубки чи блендера.
- Болгарський перець розрізати навпіл та видалити насіннєву коробку, цибулю очистити та також розрізати на дві частини.
- У велику каструлю виливають пюре з помідорів, додають болгарський перець, цибулю та гостру паприку, накривають кришкою та варять 1 годину.
- Вийтяти неподрібнені цибулю, болгарський перець, паприку. Вимикнути вогонь та додати в соус сіль, цукор та спеції, дати йому охолонути.
- Вийняти лавровий лист та перебити кетчуп ще раз блендером до однорідност або протерти через сито, аби не було помідорних кісточок.
- До каструлі з кетчупом додати оцет і варити на слабкому вогні ще півгодини.
- Коли томатний соус буде майже готовий, у невеликій піалі розвести у воді крохмаль та додати у каструлю, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Проварити ще кілька хвилин, поки кетчуп не загусне.
- У заздалегідь стерилізовані банки розлити кетчуп та закрити кришками, поставити їх догори дном, укутати та дати охолонути.
Раніше кулінарка Лариса Павлюк поділилася рецептом домашнього кетчупу з кабачків.
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