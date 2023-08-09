Домашній кетчуп на зиму — повністю натуральний і смачніший за магазинний у мільйон разів

Мабуть, у кожної господині є свої секрети приготування гостренького домашнього кетчупу. Наприклад, кулінарка Валентина Кошова готує його, додаючи до кетчупу приправу для шашлику.

А автори ресурсу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують свій варіант, запевняючи, що за цим рецептом кетчуп виходить у «мільйон разів смачніше за магазинний» та «повністю натуральним».

Інгредієнти (на 5 банок по 0,5 л): Помідори — 3 кг;

Болгарський перець — 1 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Гостра паприка — ¼ шт.;

Сіль — 1 ст. л.;

Цукор — 2 ст. л.;

Перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

Кориця мелена — 0,5 ч. л.;

Лавровий лист — 2 шт.;

Оцет — 2 ст. л.;

Крохмаль — 40 г;

Вода — 100 мл. Приготування: Томати (краще сорту сливка) промити, розрізати, видаливши серцевину, та подрібнити за допомогою м'ясорубки чи блендера.

Болгарський перець розрізати навпіл та видалити насіннєву коробку, цибулю очистити та також розрізати на дві частини.

У велику каструлю виливають пюре з помідорів, додають болгарський перець, цибулю та гостру паприку, накривають кришкою та варять 1 годину.

Вийтяти неподрібнені цибулю, болгарський перець, паприку. Вимикнути вогонь та додати в соус сіль, цукор та спеції, дати йому охолонути.

Вийняти лавровий лист та перебити кетчуп ще раз блендером до однорідност або протерти через сито, аби не було помідорних кісточок.

До каструлі з кетчупом додати оцет і варити на слабкому вогні ще півгодини.

Коли томатний соус буде майже готовий, у невеликій піалі розвести у воді крохмаль та додати у каструлю, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Проварити ще кілька хвилин, поки кетчуп не загусне.

У заздалегідь стерилізовані банки розлити кетчуп та закрити кришками, поставити їх догори дном, укутати та дати охолонути.

Раніше кулінарка Лариса Павлюк поділилася рецептом домашнього кетчупу з кабачків.

Фото Pixabay

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