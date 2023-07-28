Малинове варення з м’ятою: чарівний смак літнього чаювання

Хто ж не любить ласувати малиною? Ця ягода ніжна та ароматна. Смачне й малинове варення. Особливо, якщо малину у ньому поєднати з м’ятою.

Зваривши варення, запропонуйте його рідним та близьким на гарному блюдечку. Чарівний смак літнього чаювання на альтанці чи на балконі надовго залишиться у пам’яті. Також таким варенням можна доповнити вершкове морозиво або молочний коктейль домашнього приготування.

Рецептом дуже смачного малинового варення з м’ятою з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка Альона Рубльова яка пропонувала зробити варення з аґрусу в сиропі з вишневого листя.

- Це варення готується досить легко, а смак має чудовий, — говорить Альона Рубльова. — Тож рецепт такий.

Малинове варення з м’ятою Малина 1 кг

цукор 500 г

м'ята 100 г

Малину перебрати, засипати цукром та залишити на 8 годин, щоб гарно виділився сік.

Варити на повільному вогні до готовності (краплю варення капнути на край холодної тарілки, якщо не розтікається, воно готове).

М'яту помити, трохи просушити паперовим рушником і прокрутити через м'ясорубку.

За 10 хвилин до кінця варіння додати сік м'яти, проварити.

І смачного!

Нагадаємо, що кулінарка Альона Рубльова захоплюється вишуканими смаками варення і готує аґрусове з апельсином, ожинове з кавою, грейпфрутове з вермутом.

Фото з альбому Альони Рубльової

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