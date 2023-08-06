11 серпня 2023

Люди вже багато століть поспіль вважають собак дуже розумними тваринами. І для цього, погодьтеся, є всі підстави. Однак, щоб перевірити їхні здібності та зробити глибокі висновки щодо собачого інтелекту, фінські вчені вирішили провести низку наукових тестів, які до цього успішно зарекомендували себе у дослідженнях на інших видах тварин.

Тести включали в себе завдання, що оцінюють різні види інтелекту — від здатності сприймати людські жести до просторової уяви. Деякі із завдань також стосувалися вивчення пам'яті та здатності імітувати задану поведінку. Одне завдання, наприклад, полягало у тому, що собаці потрібно звернутися до свого власника за допомогою у вирішенні проблеми, що раптово виникла.

У дослідженні, яке зайняло шість років, взяли участь понад тисячу собак 13 різних порід, які, на думку фахівців, зарекомендували себе як розумні компаньйони людини. Дослідники обмежили кількість досліджуваних порід для того, щоб мати можливість протестувати якнайбільше собак однієї породи (не менше 40) для кращої достовірності результатів. Автори намагалися брати приблизно рівну кількість собак і сук віком близько трьох років, щоб виключити вплив статі та віку на результати дослідження.

Собаки вирішували різні завдання, заробляючи певну кількість балів на користь своєї породи. Потім вчені підраховували бали та усереднювали їх «по породі», що дозволяло найоб'єктивніше визначити переможця. Хоча тварини практично всіх обраних порід показали дуже хороші результати, найкращими все-таки виявилися бельгійські малину. Ці собаки, що зовні нагадують німецьку вівчарку, але більш витонченої статури, вже багато років задіяні в поліцейській службі і відмінно себе в цій ролі зарекомендували. На другому місці опинилися бордер-коллі, на третьому — ховаварти. А ось німецькі вівчарки до трійки переможців не потрапили.

Варто відзначити, що результати дослідження аж ніяк не абсолютні, як і будь-які інші спроби «ранжування» тварин за підсумком обмеженої серії тестів. Так само результати тестів IQ не можна вважати найнадійнішим мірилом людського інтелекту. Адже будь-які тести дають лише приблизне уявлення про розумові здібності людей чи тварин.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.