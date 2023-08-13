Стильно та смачно: яблучний пиріг з безе від Тетяни Литвинової

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом лечо, розповіла, як приготувати яблучний пиріг з безе.

«ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ З БЕЗЕ. Ніжна начинка з яблук, хрустка меренга зверху і пісочний корж знизу. Три прошарки, які доповнюють один одного і за смаком і за консистенцією. Його не соромно і в ресторані подавати, виглядає стильно, стабільний і дуже смачний», — написала вона.

Інгредієнти (форма 22 см): Для тіста:

борошно — 200 г,

масло холодне — 100 г,

цукрова пудра — 100 г,

яйце — 1 шт,

сіль — дрібка. Начинка:

яблука — 700 г,

цукор — 50−70 г,

крохмаль — 40 г. Для безе:

яєчний білок — 2 шт,

цукор 100 г. Спосіб приготування: 1. Зʼєднати яйця, цукор, сіль, холодне масло і борошно. Швидко замісити тісто.

2. Перекласти його між 2 ма листами пергаменту і розкатати в коло діаметром ~ 30 см.

3. Перекласти 1 лист пергаменту на дно форми. Перевернути розкатане тісто в форму і сформувати бортик.

4. Поставити в морозильну камеру на 1 годину.

5. Яблука почистити від серцевини і готувати в сотейнику з 100 мл води до повного приготування. Збити блендером. За бажанням додати трохи цукру, ванілі, кориці. Змішати крохмаль з холодною водою і додати до яблук. Прокипʼятити 2 хв. Повністю остудити.

6. Коли повністю замерзне, закрити бортик пергаментом і запекти при 180 градусах 25 -30 хвилин в розігрітій духовці

7. Збити меренгу в потужну масу з гострими піками. Перекласти до кондитерського мішка.

8. Коли корж буде готовий перекласти яблучне пюре і охайно відсадити меренгу як на відео.

9. Запікати при 160 градусах 50 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати яблучний пляцок, а також, як приготувати швидкий яблучний пиріг без замісу тіста.

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