Стильно та смачно: яблучний пиріг з безе від Тетяни Литвинової
Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом лечо, розповіла, як приготувати яблучний пиріг з безе.
«ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ З БЕЗЕ. Ніжна начинка з яблук, хрустка меренга зверху і пісочний корж знизу. Три прошарки, які доповнюють один одного і за смаком і за консистенцією. Його не соромно і в ресторані подавати, виглядає стильно, стабільний і дуже смачний», — написала вона.
Інгредієнти (форма 22 см):
Для тіста:
борошно — 200 г,
масло холодне — 100 г,
цукрова пудра — 100 г,
яйце — 1 шт,
сіль — дрібка.
Начинка:
яблука — 700 г,
цукор — 50−70 г,
крохмаль — 40 г.
Для безе:
яєчний білок — 2 шт,
цукор 100 г.
Спосіб приготування:
1. Зʼєднати яйця, цукор, сіль, холодне масло і борошно. Швидко замісити тісто.
2. Перекласти його між 2 ма листами пергаменту і розкатати в коло діаметром ~ 30 см.
3. Перекласти 1 лист пергаменту на дно форми. Перевернути розкатане тісто в форму і сформувати бортик.
4. Поставити в морозильну камеру на 1 годину.
5. Яблука почистити від серцевини і готувати в сотейнику з 100 мл води до повного приготування. Збити блендером. За бажанням додати трохи цукру, ванілі, кориці. Змішати крохмаль з холодною водою і додати до яблук. Прокипʼятити 2 хв. Повністю остудити.
6. Коли повністю замерзне, закрити бортик пергаментом і запекти при 180 градусах 25 -30 хвилин в розігрітій духовці
7. Збити меренгу в потужну масу з гострими піками. Перекласти до кондитерського мішка.
8. Коли корж буде готовий перекласти яблучне пюре і охайно відсадити меренгу як на відео.
9. Запікати при 160 градусах 50 хвилин.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати яблучний пляцок, а також, як приготувати швидкий яблучний пиріг без замісу тіста.57