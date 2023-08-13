Огірки з кетчупом «Чилі» на зиму без стерилізації: просто та апетитно
Огірки з кетчупом — це чудовий варіант заготівлі на зиму (як і огірки з морквою по-корейськи). Вони виходять в міру гострими, хрумкими та дуже смачними. А головне — для цього рецепту підходять огірки різних розмірів і навіть з дефектами, пояснює фудблогерка Юлія Ковальчук.
Інгредієнти:
- Огірки — 3 кг
- Цукор — 180 г
- Сіль — 1,5 — 2 ст. л. (до свого смаку)
- Кетчуп «Чилі» — 1 пачка (250 г)
- Кетчуп «Лагідний» — 1 пачка (250 г)
- Вода — 250 мл
- Рослинна олія — 125 мл
- Оцет 9% - 100 мл
- Часник — 1−2 головки (на смак)
- Лавровий лист — 4 шт.
- Чорний перець горошком — 8 шт.
- Духмяний перець — 4 шт.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт маринованих огірків на зиму без стерилізації, а також швидкого зимового салату з баклажанів і перцю від зірки шоу «МастерШеф».76