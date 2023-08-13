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Книга рецептів

Огірки з кетчупом «Чилі» на зиму без стерилізації: просто та апетитно

20:15 14 серпня 2023
Огірки з кетчупом «Чилі»

Огірки з кетчупом — це чудовий варіант заготівлі на зиму (як і огірки з морквою по-корейськи). Вони виходять в міру гострими, хрумкими та дуже смачними. А головне — для цього рецепту підходять огірки різних розмірів і навіть з дефектами, пояснює фудблогерка Юлія Ковальчук.

Інгредієнти:

  • Огірки — 3 кг
  • Цукор — 180 г
  • Сіль — 1,5 — 2 ст. л. (до свого смаку)
  • Кетчуп «Чилі» — 1 пачка (250 г)
  • Кетчуп «Лагідний» — 1 пачка (250 г)
  • Вода — 250 мл
  • Рослинна олія — 125 мл
  • Оцет 9% - 100 мл
  • Часник — 1−2 головки (на смак)
  • Лавровий лист — 4 шт.
  • Чорний перець горошком — 8 шт.
  • Духмяний перець — 4 шт.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт маринованих огірків на зиму без стерилізації, а також швидкого зимового салату з баклажанів і перцю від зірки шоу «МастерШеф».

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