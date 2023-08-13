Огірки з кетчупом «Чилі» на зиму без стерилізації: просто та апетитно

Огірки з кетчупом — це чудовий варіант заготівлі на зиму (як і огірки з морквою по-корейськи). Вони виходять в міру гострими, хрумкими та дуже смачними. А головне — для цього рецепту підходять огірки різних розмірів і навіть з дефектами, пояснює фудблогерка Юлія Ковальчук.

Інгредієнти:

Огірки — 3 кг

Цукор — 180 г

Сіль — 1,5 — 2 ст. л. (до свого смаку)

Кетчуп «Чилі» — 1 пачка (250 г)

Кетчуп «Лагідний» — 1 пачка (250 г)

Вода — 250 мл

Рослинна олія — 125 мл

Оцет 9% - 100 мл

Часник — 1−2 головки (на смак)

Лавровий лист — 4 шт.

Чорний перець горошком — 8 шт.

Духмяний перець — 4 шт.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт маринованих огірків на зиму без стерилізації, а також швидкого зимового салату з баклажанів і перцю від зірки шоу «МастерШеф».

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