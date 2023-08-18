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Спробуйте і ви цей популярний японський десерт: готуємо моті

20:15 20 серпня 2023
десерт моті

В сезон фруктів та ягід готувати десерти — сама насолода. Останнім часом великої популярності набуває японський десерт моті. Це невеликі тістечка, які складаються з клейкого рисового тіста, з різними начинками, ділиться кондитерка Тетяна Ярова.

Інгредієнти для тіста:

  • 30 г цукрової пудри
  • 110 г рисового борошна
  • 180 мл води
  • 20 г олії
  • Барвник (на кінчику ножа)
  • Кукурудзяне борошно або крохмаль

Варіанти начинки:

  1. 90 грамів розтопленого шоколаду + 250 грамів маскарпоне
  2. 250 грамів маскарпоне + 50 грамів згущеного молока
  3. Можна додавати улюблені джеми або фрукти

У невеликій місткості з'єднайте рисове борошно з цукровою пудрою. Потім влийте вже забарвлену барвником воду з олією. Поступово замішуємо тісто, яке має бути за консистенцією схожим до сметани.

Потім накрийте миску харчовою плівкою, зробіть декілька проколів в плівці ножем і відправте в мікрохвильовку на 2 — 2,5 хвилини. Головне, досягти моменту, коли уся маса завариться і буде одного кольору. За неможливості використання мікрохвильовки, можна скористатись добре розігрітою сковорідкою з антипригарним покриттям. Масу потрібно постійно помішувати, доки не завариться.

Готове тісто викладіть на робочу поверхню, присипану кукурудзяним борошном і накрийте плівкою. Дайте тісту добре охолонути, розділіть на 6 частин і розкачайте кожну з них. Покладіть начинку. Сформуйте моті, защипуючи краї тіста в центрі.

Раніше відома кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом найніжнішого полуничного суфле.

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