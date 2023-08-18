Спробуйте і ви цей популярний японський десерт: готуємо моті
В сезон фруктів та ягід готувати десерти — сама насолода. Останнім часом великої популярності набуває японський десерт моті. Це невеликі тістечка, які складаються з клейкого рисового тіста, з різними начинками, ділиться кондитерка Тетяна Ярова.
Інгредієнти для тіста:
- 30 г цукрової пудри
- 110 г рисового борошна
- 180 мл води
- 20 г олії
- Барвник (на кінчику ножа)
- Кукурудзяне борошно або крохмаль
Варіанти начинки:
- 90 грамів розтопленого шоколаду + 250 грамів маскарпоне
- 250 грамів маскарпоне + 50 грамів згущеного молока
- Можна додавати улюблені джеми або фрукти
У невеликій місткості з'єднайте рисове борошно з цукровою пудрою. Потім влийте вже забарвлену барвником воду з олією. Поступово замішуємо тісто, яке має бути за консистенцією схожим до сметани.
Потім накрийте миску харчовою плівкою, зробіть декілька проколів в плівці ножем і відправте в мікрохвильовку на 2 — 2,5 хвилини. Головне, досягти моменту, коли уся маса завариться і буде одного кольору. За неможливості використання мікрохвильовки, можна скористатись добре розігрітою сковорідкою з антипригарним покриттям. Масу потрібно постійно помішувати, доки не завариться.
Готове тісто викладіть на робочу поверхню, присипану кукурудзяним борошном і накрийте плівкою. Дайте тісту добре охолонути, розділіть на 6 частин і розкачайте кожну з них. Покладіть начинку. Сформуйте моті, защипуючи краї тіста в центрі.
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