Спробуйте і ви цей популярний японський десерт: готуємо моті

В сезон фруктів та ягід готувати десерти — сама насолода. Останнім часом великої популярності набуває японський десерт моті. Це невеликі тістечка, які складаються з клейкого рисового тіста, з різними начинками, ділиться кондитерка Тетяна Ярова.

Інгредієнти для тіста: 30 г цукрової пудри

110 г рисового борошна

180 мл води

20 г олії

Барвник (на кінчику ножа)

Кукурудзяне борошно або крохмаль

Варіанти начинки:

90 грамів розтопленого шоколаду + 250 грамів маскарпоне 250 грамів маскарпоне + 50 грамів згущеного молока Можна додавати улюблені джеми або фрукти

У невеликій місткості з'єднайте рисове борошно з цукровою пудрою. Потім влийте вже забарвлену барвником воду з олією. Поступово замішуємо тісто, яке має бути за консистенцією схожим до сметани.

Потім накрийте миску харчовою плівкою, зробіть декілька проколів в плівці ножем і відправте в мікрохвильовку на 2 — 2,5 хвилини. Головне, досягти моменту, коли уся маса завариться і буде одного кольору. За неможливості використання мікрохвильовки, можна скористатись добре розігрітою сковорідкою з антипригарним покриттям. Масу потрібно постійно помішувати, доки не завариться.

Готове тісто викладіть на робочу поверхню, присипану кукурудзяним борошном і накрийте плівкою. Дайте тісту добре охолонути, розділіть на 6 частин і розкачайте кожну з них. Покладіть начинку. Сформуйте моті, защипуючи краї тіста в центрі.

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