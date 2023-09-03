Котлети по-київськи з копченою моцарелою: смачна візитівка української столиці

Україна славиться у світі своєю оригінальною кухнею. Окрім, українського борщу відомими у світі є й інші українські страви. Так, котлета по-київськи вже багато років є візитівкою української столиці. Її знають і люблять в усіх куточках планети. Серед її визначальних рис — приготування з цілої курячої грудинки чи шматка телятини, соковите м'ясо, тонке хрустке панірування, рідке запашне масло всередині, яке має витікати під час її розрізання.

Останнім часом дедалі більшої популярності набуває варіант приготування котлети по-київськи з додаванням моцарели, пише Telegram-канал «Кулінарна майстерня».

Інгредієнти: — Копчена моцарела міні — 1 уп

- Фарш — 500 г

- Яйце — 1 шт

- Часник — 2 зубчики

- Цибуля — 1 шт

- Батон — 2 скибочки + молоко для замочування

- Сіль/перець — за смаком Спосіб приготування: Батон рвемо на шматочки і замочуємо у молоці. Віджимаємо і додаємо у фарш. Сюди ж натираємо цибулю та часник, додаємо яйце, сіль, перець і все добре перемішуємо. Копчену моцарелу нарізаємо навпіл. Зі жменьки фаршу формуємо млинець, всередину кладемо шматочок моцарели і скріплюємо краї «млинця», формуючи котлету. Обмокуємо у панірувальних сухарях і смажимо на розігрітій з олією сковороді з обох сторін до золотистої скоринки.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати знамениту київську перепічку вдома.

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