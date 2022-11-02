Вони не переносять занадто вологого ґрунту: секрети посадки хризантем восени

Хризантеми милують наше око своїм барвистим цвітінням, коли літні квіти та багаторічники вже давно відцвіли. Тож висаджуйте у себе хризантеми, які квітнуть довго. А як це правильно зробити, порадили фахівці спеціалізованого видання для садівників.

Багато хризантем досить добре витримують зимівлю у відкритому ґрунті за умови, якщо рослини мали достатньо часу для вкорінення та росту. Однак сорти, визнані не зимостійкими, не слід висаджувати у відкритому ґрунті. Хризантемам потрібно багато світла для гарного цвітіння. Але будьте обережні: ці вимогливі рослини не люблять занадто сонячних місць, з інтенсивним полуденним сонцем. У такому місці вони зазвичай квітнуть лише короткий час. Якщо ж вибрати світле або напівтінисте місце, період цвітіння буде довшим. Також слід бути обережним з ґрунтом: хоча хризантеми потребують багато води, вони не переносять постійно вологого ґрунту або перезволоження. Ідеально підходить захищене світле місце з досить сухим, багатим на поживні речовини ґрунтом.

Відстань, на якій ви висаджуєте хризантеми, залежить від конкретного сорту.

«Існують великі й маленькі сорти. Для популярних сортів висотою до 85 сантиметрів слід залишити від 40 до 50 сантиметрів, для менших сортів — вдвічі менше. Зазвичай для розрахунку ідеальної відстані між рослинами можна використовувати цю формулу: очікувану висоту квітки розділити на 2. Найкращий спосіб посадки хризантеми наступний: вийміть молоду рослину з горщика та поставте у відро з водою. Викопайте посадкову яму, вона має бути приблизно вдвічі більшою та глибшою за кореневу кульку. Змішайте викопаний ґрунт з компостом і ріжковою стружкою. Висаджуйте рослину на висоту кореневої шийки. Добре притисніть ґрунт. Високорослі сорти підв'язують до опорного стовпа».

До речі, так звані садові хризантеми теж можна висаджувати на грядку восени, але тільки після цвітіння і коли ґрунт ще досить теплий, щоб рослина вкоренилася. Ці екземпляри потребують хорошого зимового захисту. Хризантеми цвітуть дуже пізно, коли всі інші квітучі рослини вже відцвіли. Проте вони добре поєднуються з деякими травами, наприклад, ковилою, а також з багаторічниками, такими як осінні айстри або гербери. Ви також можете посадити хризантеми з квітами різних кольорів, які гармонійно поєднуються один з одним.

Раніше квітникарка Наталія Мельник з Київської області, яка роками займається вирощуванням хризантем, дала поради, як слід подбати про маточники — корінь з пагонами, які треба зберегти до весни.

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