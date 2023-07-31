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Гречані булочки без дріжджів, борошна та яєць: ідеально для тих, хто стежить за фігурою

20:02 2 серпня 2023
Світлана Теренчук з гречаними булочками

Вінницька дизайнерка Світлана Теренчук — веганка зі стажем. Але, за її словами, відсутність м’ясних страв зовсім ніяк не звузила її раціон. Навпаки, вона експериментує весь час. Цього разу із «ФАКТАМИ» вона поділилась рецептом запашних булочок із гречки. Нагадаємо, що раніше Світлана пропонувала приготувати шоколадний торт з курагою.

Інгредієнти:

  • Зелена гречка 300 г
  • Вода 180 мл
  • Псиліум (лушпиння з насіння подорожнику) 30 г
  • Цукор, сіль за бажанням (по 1 ч.л.)
  • Кунжут для посипки.

Приготування.

Залити зелену гречку водою, залишити на 6 годин. Потім воду злити, гречку промити 4−5 разів. До промитої гречки додати 180 мл води, цукор, сіль. Ретельно збити блендером до однорідної ніжної маси, як смузі (якщо бажаєте більш пишні булочки, можна додати трохи соди). В отриману масу всипати псиліум, добре розмішати. За декілька хвилин псиліум розбухне і можна буде ліпити булочки.

Булочки викласти на деко, застелене пергаментом. Кожну булочку посипати кунжутом. Випікати в розігрітій духовці при температурі 190 градусів орієнтовно 45 хв (не менше). Готові булочки мають хрустку скоринку, а всередині м'якенькі.

Нагадаємо рецепт борщу з сочевицею.

На фото в заголовку Світлана Теренчук зі спеченими гречаними булочками

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