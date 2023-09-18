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Чому не варто складати дзеркала автомобіля на парковці: досвідчені водії назвали причину

19:39 18 вересня 2023
Дзеркала автомобіля

Більшість автомобілістів завбачливо складають дзеркала своїх автомобілів, залишаючи транспортний засіб на стоянці. Таким чином вони намагаються вберегти їх від пошкодження при проїзді інших машин. Однак автоексперти, які раніше назвали кросовери з найменшою витратою палива, стверджують, що робити цього категорично не можна, пише Твоя МАШИНА.

Як показує практика, якщо інші автомобілісти бачать, що у авто, що стоїть поруч, складені дзеркала, то паркують свої машини на 10−20 сантиметрів ближче. Таким чином, підвищується ризик того, що при відкритті дверей або при виїзді ваш транспортний засіб випадково буде пошкоджено.

Якщо на парковці немає камер чи свідків, то винуватець пригоди просто сховається та залишиться безкарним.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти назвали сім поширених помилок водіїв, що вбивають автоматичну коробку перемикання передач.

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