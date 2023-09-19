ЮНЕСКО включила пам’ятки Києва та Львова до списку об’єктів світової спадщини, що перебувають під загрозою зникнення

Організація включила православний собор Святої Софії і монастирські будівлі в Києві та історичний центр Львова до списку об'єктів всесвітньої спадщини, яким загрожує війна, йдеться в заяві організації, опублікованій 15 вересня. Пам'ятки Києва та Львова знаходяться під загрозою знищення через російське вторгнення в Україну.

«Через прямі атаки, а також через ударні хвилі, викликані бомбардуванням обох міст, ці будівлі заслуговують на додаткову фінансову і технічну допомогу, щоб нові заходи для їх захисту могли бути реалізовані на місцях. Умисне знищення культурних цінностей може вважатися військовим злочином», — йдеться у заяві ЮНЕСКО.

AFP нагадує, що в січні організація внесла історичний центр Одеси до списку об'єктів Всесвітньої спадщини, яким загрожує війна. У липні історичний Спасо-Преображенський собор був зруйнований в результаті ракетного обстрілу цього міста, а також багато будівель в історичній частині Одеси.

Російські ракетні обстріли вже були спрямовані на історичні споруди Одеси та Львова, що підпадають під дію Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.

ЮНЕСКО визнає, що навмисне знищення культурних цінностей можна вважати військовим злочином, і що напади російських військ суперечать запевненням кремля про «запобіжні заходи, вжиті для збереження об'єктів всесвітньої спадщини в Україні та їх найближчого оточення».

Додамо, що українські міста постійно зазнають ракетних та артилерійських ударів армії росії.

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