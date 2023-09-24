Перший успіх «Дніпра-1» за Максимова та повернення футболіста після інфаркту: відеоогляд матчу УПЛ

У неділю, 24 вересня, матчами у Львові та під Києвом фінішує програма 8-го туру української прем'єр-ліги, в якому несподівано втратив очки лідер «Шахтар».

Чемпіонат України. 8-й тур

24 вересня (неділя)

«Зоря» (Луганськ) — «Дніпро-1» — 0:1 (Когут, 24). Юніорські склади — 0:3.

До очного протистояння на стадіоні «Україна» у Львові призери минулого чемпіонату країни підійшли з новими тренерами — Валерієм Кривенцовим та Юрієм Максимовим. І якщо «Дніпро-1» уже завершив єврокубковий сезон, то «Зоря» на старті групового турніру Ліги конференцій зіграла внічию з «Гентом» у польському Любліні, звідки й діставалася Львова. Добре, що відстань між містами — лише 200 з хвостиком кілометрів.

Як показала зустріч, битва з «Гентом» таки відібрала у луганчан чимало сил, і «Дніпро-1» нехай і зі скрипом, але переміг, відсвяткувавши перший успіх за нового наставника. А «Зоря», у складі якої вперше після перенесеного інфаркту зіграв захисник Данченко (вийшов на заміну на заміну на 78-й хвилині та отримав від партнерів капітанську пов'язку), між тим уже на передостанньому місці.

23 вересня (субота)

ЛНЗ (Черкаси) — «Динамо» (Київ) — 2:4 (Бойко, 61, з пенальті, Прядун, 90+1 — Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльський, 77, з пенальті, Волошин, 90+3). Юніорські склади — 1:4.

«Рух» (Львів) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Слюбик, 88 — Судаков, 17). На 21-й хвилині вилучено Ракицького («Шахтар»). Юніорські склади — 0:2.

«Полісся» (Житомир) — «Минай» — 2:1 (Смоляков, 68, Мустафаєв, 83 — Твердохліб, 39). На 45-й хвилині Грицук («Полісся») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 2:0.

«Ворскла» (Полтава) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:4 (Челядін, 18 — Задерака, 31, 51, Кожушко, 36, Дібанго, 82). Юніорські склади — 0:0.

22 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Чорноморець» (Одеса) — 1:5 (Кравченко, 72 — Єрмаков, 11, Штогрін, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда, 77). Юніорські склади — 0:0.

«Оболонь» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 0:0. Юніорські склади — 3:3.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 18 очок (8 матчів);

2. «Кривбас» — 17 (8);

3. «Чорноморець» — 15 (8);

5. «Полісся» — 15 (8);

4. «Динамо» — 12 (5);

6. «Рух» — 12 (7);

7. «Металіст 1925» — 10 (6);

8. «Дніпро-1» — 9 (6);

9. «Колос» — 9 (7);

10. «Ворскла» — 9 (7);

11. «Олександрія» — 8 (8);

12. ЛНЗ — 7 (8);

13. «Оболонь» — 6 (8);

14. «Верес» — 5 (7);

15. «Зоря» — 5 (6);

16. «Минай» — 3 (8).

Бомбардири: 4 м'ячі — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»); 3 — Владислав Ванат, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ).

У рамках 8-го туру УПЛ у неділю, 24 вересня, також зіграють «Металіст 1925» та «Колос».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» продала в англійський «Сандерленд» лідера атак Назарія Русина.

Фото СК «Дніпро-1»

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