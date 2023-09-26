Ліквідований в Севастополі командувач Чорноморського флоту рф був причетний до вбивств мирного населення в Україні та Сирії

Українська ракетна атака на Севастополь 22 вересня вразила російський Чорноморський флот прямо в його серце. Крилаті ракети не лише серйозно пошкодили штаб військово-морського флоту на окупованому росією Кримському півострові, але й ліквідували командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова, серед інших. москва ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Окрім Соколова, загинули ще 33 офіцери і понад 100 осіб отримали поранення. Будівлі штабу було завдано непоправної шкоди. Загибель генерала, зокрема, може стати серйозним ударом по військово-морському флоту росії в агресивній війні проти України, пише T-online.

Відомо, що Віктор Соколов народився 1962 року в Бендерах. У 1980−1985 роках навчався у Санкт-Петербурзькому військово-морському інституті. Протягом наступних років Соколов невпинно просувався по службі в російському флоті. Спочатку він командував протимінними кораблями Тихоокеанського флоту росії. З 2013 року служив на посаді заступника командувача Північного флоту.

На цій посаді з середини 2016 року відповідав за підрозділ Північного флоту, який москва відправила на підтримку режиму сирійського правителя Башара Асада. До нього входили авіаносець «Адмірал Кузнєцов» і ракетний крейсер «Петро Великий».

За російськими даними, морські авіатори здійснили 420 авіаударів під час місії, яка тривала два місяці. Атаки часто були спрямовані на школи, лікарні та житлові будинки цивільних осіб. Як командувач з'єднання Північного флоту, адмірал Соколов також несе відповідальність за напади на цивільне населення в Сирії.

У серпні 2022 року він був призначений командувачем Чорноморського флоту. До цього Соколов протягом двох років очолював Військово-морську академію ім. Н. Г. Кузнєцова. Кремль змінив керівництво військово-морського підрозділу після того, як Чорноморський флот і військові об'єкти в Криму стали об'єктом успішних українських атак. Наприклад, у квітні 2022 року наші армійці використали ракети «Нептун», щоб потопити крейсер з керованою ракетною зброєю «Москва», флагман Чорноморського флоту.

Чорноморський флот несе відповідальність за багато ракетних атак. Більше того, на початку російської агресивної війни російські військові кораблі заблокували експорт українського зерна через Чорне море. Результат: у всьому світі зросли ціни на зернові продукти, а в бідніших країнах, наприклад, на півночі Африки, загострилася криза голоду.

Незважаючи на відсутність військово-морського флоту, Україні неодноразово вдавалося завдати значної шкоди Чорноморському флоту росії.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі знов пролунав гучний вибух.

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