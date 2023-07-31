На теренах інтернету та особливо в соцмережах набирає популярності кетогенна дієта як ефективний засіб для схуднення. Та чи безпечний такий метод зниження ваги? Сімейний лікар Михайло Цюрак пояснив.

«Ця дієта передбачає раціон, куди входить 75% жирів, 20% білків та лише 5% вуглеводів. При такому харчуванні організм черпатиме енергію з жирів, перетворюючи їх в жирні кислоти та кетонові тіла. В результаті в організмі не буде жирових відкладень, а також забезпечуватиметься схуднення, — пояснює лікар. — В нормі концентрація кетонів в організмі має бути мінімальною для швидкої їхньої утилізації. При зростанні кетонових тіл в крові зростає ризик кетозу, або ж ацетонемічного синдрому. Цей синдром є наслідком інтоксикації нашого тіла продуктами розпаду жирів. Симптоми ацетонемічного синдрому: слабкість, головний біль, блювання, запах ацетону з рота (нагадує несвіжі яблука)».

Отримання енергії лише з жирів не є оптимальним для організму, додає лікар. Рекомендоване співвідношення жирів, білків і вуглеводів у раціоні для здорової людини: 15% жири, 15% білки та аж 60% вуглеводи (1:1:4).

«В такому випадку кетони утворюватимуться в мінімальній кількості. Окрім того, біохімічні процеси нашого організму налаштовані на отримання енергії з глюкози, яка є продуктом розпаду саме вуглеводів. Кетодієта виправдана в деяких випадках (лікування певних форм епілепсії, харчування для спортсменів), але не повинна перетворитися для вас в щоденний раціон. Особливо така дієта протипоказана дітям та хворим на цукровий діабет (високий ризик утворення надлишкового ацетону). Таку дієту може призначати лише спеціаліст з медичною освітою. Раджу не боятись їсти вуглеводи. Купуйте натуральні фрукти, каші, хліб з муки грубого помелу, вони є досить корисні для нашого організму!»

Раніше американські фахівці назвали фрукти, які варто включити у щоденне меню для схуднення. Також вчені назвали продукти, які провокують рак.

155

Читайте нас у Facebook та Instagram