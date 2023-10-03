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«Інколи доводиться брехати рідним»: актор та сержант взводу Сергій Лефор про випробування під час великої війни

12:20 4 жовтня 2023
Актор і сержант взводу Сергій Лефор

Відбулася прем’єра першого українського бойовика «Штурм» (ICTV2) про роботу спецпризначенців. Над знімальним процесом працював грузинський режисер Заза Буадзе, стрічка якого взяла участь у Національній конкурсній програмі Одеського кінофестивалю, а головну роль виконав популярний український актор Сергій Стрельніков.

За сценарієм спеціальний підрозділ СБУ «Штурм» протистоїть загрозам національній безпеки України різного масштабу. Зйомки відбувалися у 2021 році і розповідають про події під час мирного життя. Однак автори проєкту впевнені, що сьогодні стрічка також актуальна, адже показує героїв, які і сьогодні захищають нас на фронті. Деякі учасники команди й самі зараз у лавах Збройних сил України. Серед них виконавець ролі снайпера Макса — Сергій Лефор.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Сергій розповів про службу на передовій, побратимів та найголовніший свій мотив.

«Отримав автомат з багажника машини»

— Сергію, як ви потрапили на фронт?

— 24 лютого 2022 року я був у Чернігові. Там війна почалася дуже швидко. Спочатку займався волонтерством, потім отримав автомат з багажника машини. Коли в Чернігові з’явилися зв’язок і світло, мені зателефонували і сказали приходити на шикування. Ось так я потрапив в ТрО. Згодом перевівся до Другого Інтернаціонального Легіону оборони України. Зараз виконую завдання на сході.

Отримані при підготовці до зйомок навички знадобилися у реальному житті

— Хоча після ТрО могли і не продовжувати служити…

— Все склалося само собою. Я, навіть, не вирішував: чи їхати у Польщу на ягоди, чи відстоювати свій дім. Якщо чесно, після ТрО вже не можна було повернутися до цивільного життя. Це була так звана добровільна мобілізація.

— Як відреагували ваші рідні?

— Звісно, вони постійно за мене переживають. Мати щодня запитує, як мої справи. Інколи доводиться брехати — більш ніяк не заспокоїш. Буває йдеш на ротацію, заходиш на позицій і якийсь час перебуваєш без зв’язку. Виходиш, і тебе відразу запитують: «Як ти?». А ти брешеш, що все нормально: «Йду працювати у тил».

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— Відомо, що ви вже сержант взводу. Які маєте обов’язки?

- В армії немає такого, що ти займаєшся лише однією справою. Спочатку займаєшся мінімальним управлінням боєм, потім їдеш на рекогностування, вибираєш позиції для певних груп. Далі на брифінг для налагодження комунікації, бо у нас же іноземці в легіоні, треба з ними покращувати комунікацію.

На зйомках серіалу "Штурм"

«Перед „Штурмом“ була підготовка з підрозділом СБУ»

— До повномасштабного вторгнення ви проходили військову службу?

— Служби в мене не було. Але мав проєктну підготовку. Перед зйомками фільму «Позивний «Бандерас» у нас був тиждень тренувань з 57 бригадою кіровоградського спецназу. Проходили прискорений курс молодого бійця. На полігоні стріляли, бігали, відпрацьовували тактику, збирали-розбирали зброю. Перед «Штурмом» була підготовка з групою СБУ спеціальних операцій «А». Вони і стали прототипом для підрозділу «Штурм».

— Підготовка допомогла?

— Звісно. Також, коли був в ТрО, мав навчання на полігоні протягом трьох тижнів.

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— Тобто в серіалі отримані вами навички виглядатимуть правдоподібно?

— Сподіваюся, що так. Зрозуміло, що є відмінність від реальності. У житті ти виконуєш якусь дію певним чином, але ж кіно — це художня історія. Інколи для кадру потрібно зробити це не по-справжньому.

— «Штурм» знімався напередодні повномасштабного вторгнення. Які зараз ваші відчуття?

- Знаєте, якісь сцени, дійсно, можуть зараз виглядати наївно. Однак матеріал вже відзнятий і його варто показувати. Ситуації, які зображені в серіалі, хоч і відбуваються в мирний час, але могли б статися і під час війни. «Штурм» — підрозділ СБУ. Вони також зараз не тільки воюють, а працюють й всередині країни. Проводять спецоперації, затримують злочинців.

"На знімальному майданчику є відмінність від реальності. У житті ти виконуєш якусь дію певним чином, але ж кіно — це художня історія. Інколи для кадру потрібно зробити це не по-справжньому", - каже Сергій

— Але тепер ви би зіграли по-іншому свою роль?

— Так, тепер є більше розуміння специфіки роботи.

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— Ви зараз в інтернаціональному легіоні і зсередини бачите настрої іноземців. Чому вони приїжджають воювати за Україну?

- Свідомі іноземці розуміють, що Україна — це ворота до їхнього будинку. Їх теж треба захищати. Розуміють, що треба допомагати відбивати ворога, адже наступною ціллю для агресії РФ може стати їхня країна.

— Що допомагає вам триматися?

- У мене є сильний мотив — звільнити нашу державу від росіян.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з актором Олексієм Суровцевим про випробування під час великої війни: «Два тижні я був без води і світла».

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