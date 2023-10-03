«Інколи доводиться брехати рідним»: актор та сержант взводу Сергій Лефор про випробування під час великої війни

Відбулася прем’єра першого українського бойовика «Штурм» (ICTV2) про роботу спецпризначенців. Над знімальним процесом працював грузинський режисер Заза Буадзе, стрічка якого взяла участь у Національній конкурсній програмі Одеського кінофестивалю, а головну роль виконав популярний український актор Сергій Стрельніков.

За сценарієм спеціальний підрозділ СБУ «Штурм» протистоїть загрозам національній безпеки України різного масштабу. Зйомки відбувалися у 2021 році і розповідають про події під час мирного життя. Однак автори проєкту впевнені, що сьогодні стрічка також актуальна, адже показує героїв, які і сьогодні захищають нас на фронті. Деякі учасники команди й самі зараз у лавах Збройних сил України. Серед них виконавець ролі снайпера Макса — Сергій Лефор.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Сергій розповів про службу на передовій, побратимів та найголовніший свій мотив.

«Отримав автомат з багажника машини»

— Сергію, як ви потрапили на фронт?

— 24 лютого 2022 року я був у Чернігові. Там війна почалася дуже швидко. Спочатку займався волонтерством, потім отримав автомат з багажника машини. Коли в Чернігові з’явилися зв’язок і світло, мені зателефонували і сказали приходити на шикування. Ось так я потрапив в ТрО. Згодом перевівся до Другого Інтернаціонального Легіону оборони України. Зараз виконую завдання на сході.

Отримані при підготовці до зйомок навички знадобилися у реальному житті

— Хоча після ТрО могли і не продовжувати служити…

— Все склалося само собою. Я, навіть, не вирішував: чи їхати у Польщу на ягоди, чи відстоювати свій дім. Якщо чесно, після ТрО вже не можна було повернутися до цивільного життя. Це була так звана добровільна мобілізація.

— Як відреагували ваші рідні?

— Звісно, вони постійно за мене переживають. Мати щодня запитує, як мої справи. Інколи доводиться брехати — більш ніяк не заспокоїш. Буває йдеш на ротацію, заходиш на позицій і якийсь час перебуваєш без зв’язку. Виходиш, і тебе відразу запитують: «Як ти?». А ти брешеш, що все нормально: «Йду працювати у тил».

— Відомо, що ви вже сержант взводу. Які маєте обов’язки?

- В армії немає такого, що ти займаєшся лише однією справою. Спочатку займаєшся мінімальним управлінням боєм, потім їдеш на рекогностування, вибираєш позиції для певних груп. Далі на брифінг для налагодження комунікації, бо у нас же іноземці в легіоні, треба з ними покращувати комунікацію.

На зйомках серіалу "Штурм"

«Перед „Штурмом“ була підготовка з підрозділом СБУ»

— До повномасштабного вторгнення ви проходили військову службу?

— Служби в мене не було. Але мав проєктну підготовку. Перед зйомками фільму «Позивний «Бандерас» у нас був тиждень тренувань з 57 бригадою кіровоградського спецназу. Проходили прискорений курс молодого бійця. На полігоні стріляли, бігали, відпрацьовували тактику, збирали-розбирали зброю. Перед «Штурмом» була підготовка з групою СБУ спеціальних операцій «А». Вони і стали прототипом для підрозділу «Штурм».

— Підготовка допомогла?

— Звісно. Також, коли був в ТрО, мав навчання на полігоні протягом трьох тижнів.

— Тобто в серіалі отримані вами навички виглядатимуть правдоподібно?

— Сподіваюся, що так. Зрозуміло, що є відмінність від реальності. У житті ти виконуєш якусь дію певним чином, але ж кіно — це художня історія. Інколи для кадру потрібно зробити це не по-справжньому.

— «Штурм» знімався напередодні повномасштабного вторгнення. Які зараз ваші відчуття?

- Знаєте, якісь сцени, дійсно, можуть зараз виглядати наївно. Однак матеріал вже відзнятий і його варто показувати. Ситуації, які зображені в серіалі, хоч і відбуваються в мирний час, але могли б статися і під час війни. «Штурм» — підрозділ СБУ. Вони також зараз не тільки воюють, а працюють й всередині країни. Проводять спецоперації, затримують злочинців.

"На знімальному майданчику є відмінність від реальності. У житті ти виконуєш якусь дію певним чином, але ж кіно — це художня історія. Інколи для кадру потрібно зробити це не по-справжньому", - каже Сергій

— Але тепер ви би зіграли по-іншому свою роль?

— Так, тепер є більше розуміння специфіки роботи.

— Ви зараз в інтернаціональному легіоні і зсередини бачите настрої іноземців. Чому вони приїжджають воювати за Україну?

- Свідомі іноземці розуміють, що Україна — це ворота до їхнього будинку. Їх теж треба захищати. Розуміють, що треба допомагати відбивати ворога, адже наступною ціллю для агресії РФ може стати їхня країна.

— Що допомагає вам триматися?

- У мене є сильний мотив — звільнити нашу державу від росіян.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з актором Олексієм Суровцевим про випробування під час великої війни: «Два тижні я був без води і світла».

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