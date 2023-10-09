«Найслабша команда»: у мережі обурені вибором зіркового тренера «Голосу країни-13»

Вийшов другий епізод «вокальних батлів» «Голосу країни-13» (1+1 Україна). Нагадаємо, новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. В червоних тренерських кріслах проєкту — музиканти Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва. В минулому етері на «вокальних батлах» змагалися команди Івана Клименко та Юлії Саніної. За новими правилами у тренерів з’явилися зіркові радники. Наді Дорофєєвій допомогав проводити відбір хітмейкер Макс Барських, а Артему Пивоварову — співачка KOLA, яка і сама колись брала участь у «Голосі».

«Я дуже сильно чекала Макса та мріяла, аби він побачив те, що відбувається на сцені „Голосу країни“ не по телевізору, а наживо, — сказала, представляючи Барського Дорофєєва. — Сподіваюся, що моя команда зможе його вразити».

Надя Дорофєєва та Макс Барських

Вокальні змагання відкрила команда Наді Дорофєєвої, новий кліп якої рознесли шанувальники. На сцену вийшов дует — авторка пісень з Маріуполя Олександра Ліщук та виконавець Едгар Енокян. Вокалісти виконали авторську версію пісні «Makeba».

Артем Пивоваров порадив залишили Едгара, а от Макс Барських закликав, щоб обидва вокалісти продовжили участь на проєкті. Врешті, тренерка вислухала всі поради та залишила Едгара Енокяна.

Поборотися за участь у проєкті «Голос країни-13» вийшли три учасники з команди Дорофєєвої — Лада Тивончук, Роман Панченко і Анна Денисова.

Вокалісти заспівали на сцені проєкту пісню з нашумілого фільму «Барбі». Як зізнався Макс Барських, вокалісти настільки його розчулили, що в нього одразу ж пішли мурахи шкірою.

Надя Дорофєєва вислухала всіх колег та залишила на проєкті Романа Панченка.

«Це був дуже потужний виступ, — сказала Надя. — Я неймовірно пишаюся вами всіма. Зараз мені треба зробити свій вибір. Мені дуже складно зараз. Це не слова, це не для того, щоб робити драму. Мені дійсно дуже складно. Я вже вас встигла полюбити, я знаю про мрії кожного з вас. Я дуже прошу вас, коли прозвучить мій вибір, щоб для тих, хто не пройшов, це був поштовх для подальшої роботи. Далі я хочу змагатися з Ромою».

Військовий тилового забезпечення Юрій Городецький та дует українки Людмили Козиревої і словака Марека Мохнача заспівали на сцені «Голосу» пісню «Гей, соколи». Учасники розчулили тренерів та слухачів у залі. Дорофєєва залишила в проєкті Юрія Городецького.

Після «вокальних батлів» команда Дорофєєвої виглядає так: Єдгар Єнокян, Роман Панченко, Юрій Городецький, Майрамік Авоян.

«Дорофєєва розчарувала», — вирішили шанувальники проекту у мережі.

«Найслабша команда, один лише Юрій супер у цій команді та вартий перемоги», — вирішили глядачі.

Боротися за участь у проєкті вийшла команда тренера Артема Пивоварова, який нещодавно зупинив концерт заради захисника. Першими на сцені «Голосу країни-13» виступили Олександра Вдовиченко, Михайло Панчишин та Катерина Дигало.

Вокалісти виконали хіт італійського гурту Måneskin — I Wanna Be Your Slave. Як виявилося, на сцені не все пішло за планом — у Олександри злетів навушник, але вокалістка не розгубилася.

Майже всі тренери та зіркова наставниця KOLA радили Артему Пивоварову залишили на проєкті саме Олександру. Але сам тренер зробив свій вибір на користь іншого учасника.

Артем Пивоваров та співачка KOLA

«Олександро, ти неймовірна! — сказав Артем. — Ти збереш стадіон, я вірю в це. Катерино, ти неймовірна особистість. Ти ні на кого не схожа. Я вірю в тебе. Михайло, друже, ти є уособленням нашої незламної України, наших воїнів, нашого героїзму. Я пишаюся, що я познайомився з тобою. Для мене цей вибір дуже складний. Я маю дати шанс людині, яка сказала слова, які викарбувалися у моїй пам'яті: «Я тут не для того, щоб розповідати про себе, я тут для того, щоб розповідати про наших воїнів».

Запалили сцену блогер Влад Шериф та співачка, що популяризує українську музику у Великій Британії Ізабелла Іващенко. Дует заспівав Waiting all night, та обидва виконавця потрапили до наступного етеру.

Команда Артема Пивоварова складається з чотирьох учасників: Михайло Панчишин, Ізабелла Іващенко, Влад Шериф, Гідаят Сеїдов.

«Найшаленіша команда», — написали у коментарях на сторінці проекту у соціальній мережі.

Два наступних етера «Голосу країни» — це кросс-батли між учасниками команд. Ті, хто його пройдуть, вийдуть у фінал, який відбудується у прямому етері.

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