Смажена фета з яйцем: швидкий сніданок від Ектора Хіменеса-Браво, що «гарантує настрій на весь день»

Український шеф-кухар, суддя «МайстерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво відомий своєю любов'ю до кулінарних експериментів. Його рецепти завжди цікаві й не потребують надмірних зусиль у приготтуванні.

Цього разу кулінар запропонував приготувати на сніданок страву, яка виглядає, за його словами, естетично, апетитно та гарантує настрій на весь день.

Жарена фета з яйцем⠀ Інгредієнти:

• Фета — 50 г,

• Яйце — 1 шт,

• Піта — 1 шт,

• Авокадо — ½ шт,

• Сік лайму — 5 г,

• Сіль/перець — на смак,

• Кілька гілочок кінзи.

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Приготування:

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Піту підсмажити на пательні. Розімʼяти авокадо, додати сіль/перець та полити соком лайма. На пательню викласти фету, вбити яйце та смажити під закритою кришкою. Викласти все на піту, скласти вдвоє, й сніданок готовий.

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво поголив голову. Шоумен пояснив, що наважився зробити операцію з пересадку волосся. Кулінар запевнив, що після операції почувається чудово та впевнений, що скоро у нього виросте густа шевелюра.

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