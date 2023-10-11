Смажена фета з яйцем: швидкий сніданок від Ектора Хіменеса-Браво, що «гарантує настрій на весь день»
Український шеф-кухар, суддя «МайстерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво відомий своєю любов'ю до кулінарних експериментів. Його рецепти завжди цікаві й не потребують надмірних зусиль у приготтуванні.
Цього разу кулінар запропонував приготувати на сніданок страву, яка виглядає, за його словами, естетично, апетитно та гарантує настрій на весь день.
Жарена фета з яйцем⠀
Інгредієнти:
• Фета — 50 г,
• Яйце — 1 шт,
• Піта — 1 шт,
• Авокадо — ½ шт,
• Сік лайму — 5 г,
• Сіль/перець — на смак,
• Кілька гілочок кінзи.
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Приготування:
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Піту підсмажити на пательні. Розімʼяти авокадо, додати сіль/перець та полити соком лайма.
На пательню викласти фету, вбити яйце та смажити під закритою кришкою.
Викласти все на піту, скласти вдвоє, й сніданок готовий.
Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво поголив голову. Шоумен пояснив, що наважився зробити операцію з пересадку волосся. Кулінар запевнив, що після операції почувається чудово та впевнений, що скоро у нього виросте густа шевелюра.186