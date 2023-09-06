Яблучний пиріг зі штрейзелем: ідеально до філіжанки кави

Тісто пухке, волокнисте та довго не черствіє. Зверху хрумка крихта та штрейзель надають вершкового смаку. Такий пиріг може бути з будь-якою начинкою, пояснює кулінарка Тетяна Петришина.

Яблучний пиріг зі штрейзелем

Начинка



Яблука — 10 шт.: очистити, нарізати, потушити 5 хв. на сковороді з цукром (3−4 ст. л.) до напівготовності, щоб вони були ціленькими. Персик порізати на кубики та дати трішки цукру (персик свіжий, не тушкований).

Штрейзель

100 г масла, 100 г цукру, 150 г борошна, ванільний цукор — 10 г. Все перетерти на крихту (не дуже дрібну).

Тісто

Дріжджі — 20 г (або 2 ч. л. сухих)

Молоко тепле — 250 мл

Яйця — 1 шт.

Цукор — 6 ст. л.

Сіль — 1 ч. л.

Олія — 6 ст. л.

Борошно — 500 г ± (в мене іде близько 450−500 г). Дивлячись, яке борошно

Приготування

В теплому молоці розчинити дріжджі, цукор, додати сіль, яйце, олію, поступово додати просіяне борошно, замісити м'яке тісто, спочатку трішки липне, муки більше не даємо, вимішуємо.

Накрити плівкою, поставити в тепле місце підійти, тісто збільшиться у 2−3 рази.

Розділити на 8 частин, тоненько розкачати в овал. Його поділити на дві частини, посипати штрейзелем, викласти на обидва кінці начинку, згорнути кожен до середини, викласти в застелену пергаментом форму по колу квіточкою (серединка — кругла булочка), дати тісту ще раз підійти у формі близько 20−30 хв.

Тоді змастити жовтком з молоком, посипати штрейзелем. Випікати в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 30 хв., до золотистого кольору (орієнтуйтеся на особливості духовки).

Можна в середину не додавати штрейзель, тоді змастити тісто м’яким маслом, а зверху викласти яблучну начинку.