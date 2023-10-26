Західні вчені оголосили про прорив у лікуванні раку шийки матки

Британські вчені заявили про найбільший за останні 20 років прорив у лікуванні раку шийки матки. Результати дослідження були представлені на зборах Європейського товариства медиків-онкологів (ESMO). Запропонована терапія збільшує шанси пацієнток на одужання на 35%.

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Рак шийки матки — одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок у всьому світі. Приблизно кожна 15-та жінка з онкологічним діагнозом страждає саме на цей різновид раку.

Серед пацієнток зустрічаються жінки різного віку. Багато хто з них дізнається про свій діагноз невдовзі після того, як їм виповнюється 30 років.

Традиційно рак шийки матки лікують за допомогою променевої терапії. І хоча ефективність цього методу суттєво зросла останніми роками, після нього майже у третини пацієнток хвороба повертається.

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Британські вчені запропонували на додаток до променевої терапії, яка має безліч неприємних побічних ефектів, використовувати набір відносно недорогих ліків. І це, як показали дослідження, суттєво покращує результати терапії.

Найдивовижніше у цьому відкритті те, що потрібні ліки добре відомі та легко доступні практично у всіх країнах світу.

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Клінічні випробування проводилися протягом кількох років за участю 500 жінок. Половині з них було призначено звичайний курс лікування — так звана хіміопроменева терапія. Спочатку проводився курс опромінення радіацією (брахітерапія), а після нього — щотижневий прийом відкритого ще 1965 року цисплатину.

Другій групі пацієнток спочатку було додатково прописано інтенсивний шеститижневий курс прийому двох інших препаратів: карбоплатину та паклітакселу. Обидва ці препарати також широко застосовуються в онкології вже не одне десятиліття.

Через п'ять років лікарі підбили попередні підсумки. З пацієнток, які отримували стандартне лікування, від раку померло понад чверть (28%), а щонайменше у кожної третьої (36%) розпочався рецидив.

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У другій групі померло 20% пацієнток. У 73% було зафіксовано стійку ремісію. Іншими словами, через п'ять років після початку дослідження рак не повернувся або пухлина не збільшилась у розмірах.

Провідна дослідниця Інституту раку при Університетському коледжі Лондона Мері Маккормак вважає: це дослідження «показує, що короткий курс додаткового медикаментозного лікування, що проводиться безпосередньо перед стандартною хіміопроменевою терапією, може знизити ризик повернення раку або смерті пацієнтки на 35%».

«Це найбільше покращення результатів лікування цього захворювання, досягнуте за останні 20 років», — заявила Маккормак.

Раніше про те, що після війни на Україну чекає зростання кількості онкологічних захворювань, сказав колишній головлікар українського Національного інституту раку, хірург-онколог Андрій Безносенко.

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