Навіть діти оцінять цю смакоту: простий рецепт рибних котлет

Риба — неймовірно корисний і смачний продукт. З рибного фаршу можна приготувати найсоковитіші та ніжні котлети, які ідеально підійдуть, як для звичайного обіду, так і для святкового столу, впевнена кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше давала рецепт вергунів на кефірі.

Інгредієнти: 0,8 -1 кг філе риби (судак, щука, сом та будь-яка на ваш смак)

180 г цибулі

150 г моркви

1 зубчик часнику

1 яйце

100−150 г батона

200 мл молока

70−100 г сала

60 г вершкового масла

олія

сіль, перець за смаком

Приготування:

Батон залити молоком. Цибулю нарізати чверть кільцями, моркву соломкою та обсмажити на вершковому маслі. Перекрутити на м’ясорубку підготовлене філе риби, кусочок сала, батон, та обсмажені овочі. Додаємо яйце, сіль, перець за смаком і добре вимішуємо. Ставимо в холодильник на 30 хвилин. Формуємо котлетки і обсмажуємо на розігрітій пательні з двох сторін до рум’яного кольору. Складаємо в жаровню, наливаємо трішки води і на невеликому вогні тушкуємо 10−15 хвилин.

Нагадаємо рецепт сирника «полячка».

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