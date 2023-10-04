пригожин перевернеться в труні: кремль доручив зраднику «кухаря путіна» збирати нові загони «вагнерівців»

Навіть після смерті лідер кремля путін, схоже, хоче принизити свого колишнього компаньйона євгена пригожина. Після невдалого повстання групи «Вагнера» наприкінці червня путін систематично позбавляв влади приватну армію пригожина. Наприкінці серпня все керівництво, включно з пригожиним, загинуло в авіакатастрофі за сумнівних обставин. І тепер спадщина засновника «Вагнера» переходить до людини, яку євген пригожин вважав зрадником, пише новинний ресурс t-online.

Андрій Трошев був першим високопоставленим командиром «Вагнера», який відмовився від участі в «Марші справедливості» наприкінці червня. Кілька сотень «вагнерівців» тоді наступали на москву. Кажуть, що Трошев заздалегідь попередив кремль про небезпеку. Недалеко до москви пригожин нарешті відкликав повстання, але Трошев втратив його довіру. Через два дні пригожин вигнав свого давнього довіреного з «Вагнера». Тепер Трошев повинен від імені Міністерства оборони росії керувати «формуванням добровольчих підрозділів» для війни проти України, іншими словами, створювати нові загони найманців.

Вже на зустрічі незабаром після заколоту путін, як кажуть, запропонував Трошева в якості нового керівника групи «Вагнера» — але компромісна пропозиція провалилася через опір пригожина. Після смерті керівництва «Вагнера», в тому числі «правої руки» пригожина дмитра уткіна, ніхто не стоїть на шляху Трошева. Від групи все одно залишилося небагато: кремль припинив її фінансування, багато найманців звільнені або розподілені в регулярну армію. москва також, схоже, саботує діяльність «Вагнера» в африканських країнах. Призначення Трошева, ймовірно, є наступною атакою на незалежність сумнозвісної приватної армії.

«Ветеран армії перевірений війною і знає, що робити, щоб бойові завдання виконувалися найкраще і найуспішніше», — похвалив путін Трошева в опублікованому відеоролику. Він не повідомив подробиць місії даної особи. Нові наймані підрозділи навряд чи будуть діяти під брендом «Вагнера», але серед бійців, швидше за все, буде багато колишніх членів цих сил.

Кілька сотень колишніх найманців «Вагнера» зараз знову беруть участь у боях навколо міста Бахмут на сході України, але вже під командуванням міністерства оборони росії.

Полковника російської армії у відставці Андрія Трошева по праву можна назвати випробуваним війною. Він вже брав участь у війні проти Афганістану в 1980-х роках. За свої зусилля він був двічі нагороджений «Орденом Червоної Зірки», а також отримав звання «Героя росії». Але після служби в армії пішов у міліцію, в один із підрозділів Санкт-Петербурга. Там служив у загоні особливого призначення, а потім був переведений у відділ кадрів. Його звання полковника — саме міліцейське, а не військове. За даними росЗМІ, Трошев уже в складі «Вагнера» воював у Сирії, брав участь у штурмі Пальміри, за що отримав звання «Героя росії».

Деякі джерела стверджують, що йому 61 рік, інші — що 70. У його новій зоні бойових дій під Бахмутом ЗСУ нещодавно перейшли в наступ: для російських військ місто загрожує стати смертельною пасткою.

Раніше повідомлялося, що британська розвідка вважає російський наступ наразі малоймовірним.

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