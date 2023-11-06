І літо повертається: готуємо смородиновий пиріг з лаваша

Літо, яке вже минуло, обдарувало нас свіжими, ароматними ягодами, і, можливо, вони вже чекають свого часу у вашій морозилці. Вважайте, що цей час настав! Тому що фудблогерка Тетяна Літвінова підготувала новий — вже солодкий рецепт пирога на основі листів лаваша.

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«Ми створимо справжню кулінарну картину літа — сирний пиріг зі смородиною. Ця страва не тільки буде до смаку всій вашій родині, а й стане справжнім символом тепла і затишку», — говорить Тетяна.

Для приготування пирога візьміть:

лаваш листовий — 2−3 штуки (300 г);

сир кисломолочний 9% - 400 г;

яйця — 2 шт;

цукор — 80 г;

смородина — 350 г.

Для заливки:

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яйце — 2 шт;

цукор — 50 г;

сметана 15% - 250 г.

Приготування

Спочатку підготуємо сирну начинку нашого пирога — погружним блендером змішаємо сир, яйця і цукор. Також авторка рецепту радить додати пакетик ванільного цукру — так смак сиру стане глибшим і більш виразним.

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Далі беремо листи лаваша, нарізаємо їх по ширині нашої форми для запікання і добре змащуємо сирною начинкою. Зверху викладаємо заморожені ягоди і згортаємо в рулетики.

Рулети щільно вкладаємо у форму, додаємо заливку і добре розрівнюємо поверхню.

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Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин.

А на сніданок добре смакуватиме швидкий пиріг із рваного лавашу із сардельками та сиром.

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