І літо повертається: готуємо смородиновий пиріг з лаваша
Літо, яке вже минуло, обдарувало нас свіжими, ароматними ягодами, і, можливо, вони вже чекають свого часу у вашій морозилці. Вважайте, що цей час настав! Тому що фудблогерка Тетяна Літвінова підготувала новий — вже солодкий рецепт пирога на основі листів лаваша.
«Ми створимо справжню кулінарну картину літа — сирний пиріг зі смородиною. Ця страва не тільки буде до смаку всій вашій родині, а й стане справжнім символом тепла і затишку», — говорить Тетяна.
Для приготування пирога візьміть:
- лаваш листовий — 2−3 штуки (300 г);
- сир кисломолочний 9% - 400 г;
- яйця — 2 шт;
- цукор — 80 г;
- смородина — 350 г.
Для заливки:
- яйце — 2 шт;
- цукор — 50 г;
- сметана 15% - 250 г.
Приготування
Спочатку підготуємо сирну начинку нашого пирога — погружним блендером змішаємо сир, яйця і цукор. Також авторка рецепту радить додати пакетик ванільного цукру — так смак сиру стане глибшим і більш виразним.
Далі беремо листи лаваша, нарізаємо їх по ширині нашої форми для запікання і добре змащуємо сирною начинкою. Зверху викладаємо заморожені ягоди і згортаємо в рулетики.
Рулети щільно вкладаємо у форму, додаємо заливку і добре розрівнюємо поверхню.
Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин.
А на сніданок добре смакуватиме швидкий пиріг із рваного лавашу із сардельками та сиром.57